Los fabricantes de automóviles consideran positivo el Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) del vehículo eléctrico y conectado (VEC), aunque insuficiente, ya que faltan medidas fiscales para abaratar el precio de los coches y más infraestructura de recarga.

En la segunda jornada del foro “Wake Up Spain”, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Stellantis Iberia, José Antonio León, afirmó que el Perte es una herramienta que van a intentar aprovechar para sus fábricas de Vigo, Zaragoza y Madrid, pero tiene aspectos que introducen complejidad, como el plazo hasta el 30 de junio de 2025 para la ejecución de las actuaciones o el alto porcentaje de pymes que hay que introducir, lo cual complica la gestión.

Con todo, considera que es insuficiente y se necesitan más medidas, como una fiscalidad que prime el uso del vehículo eléctrico o que haya un mayor número de puntos de recarga. Recordó que en el mes de febrero no llegó a un 4% el porcentaje de vehículos eléctricos vendidos en España y no es porque no haya oferta, pues la mismas Stellantis tiene ocho marcas de este tipo de vehículos en España y 40 modelos electrificados. En su opinión, las ventas se ven dificultadas porque España está “a la cola de Europa” en puntos de recarga y por el mayor precio del vehículo eléctrico.

El director general de Kia España, Eduardo Dívar, coincidió en que el Perte “es insuficiente”, pues no sólo hay que dotar a las fábricas para que hagan más vehículos eléctricos, sino también invertir mucho en infraestructura de recarga para que la gente pierda el miedo a comprarlos. En cuanto al Moves III, lo ve como un primer paso para estimular las ventas, pero también insuficiente, por lo que ve difícil que se cumpla el objetivo gubernamental de que en 2030 haya 5 millones de vehículos eléctricos en España sin incentivos fiscales a la compra y sin infraestructuras de recarga ultrarrápida.