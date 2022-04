Poco a poco el turismo retoma el vuelo, después de la pandemia que hizo que 2020 fuera un año negro par el sector y tras cerrar 2021 con un 63% menos de viajeros que en 2019. Esta Semana Santa, España prevé atraer al 80% de los turistas internacionales que llegaron en 2019, antes de la pandemia del coronavirus. Así, pese a la guerra de Ucrania, el sector mantiene la senda de recuperación que se inició a finales del año pasado y que se interrumpió de forma temporal por el paso de la variante ómicron, según las previsiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

“Según nuestras previsiones en abril podemos recuperar el 80% de los turistas internacionales que tuvimos en 2019. Sin embargo, debemos ser prudentes ya que la evolución en los próximos meses dependerá de la duración de la guerra y cómo puede afectar a la confianza en los viajes”, ha explicado el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, en sustitución de la ministra Reyes Maroto, que no ha podido coger su vuelo desde Bilbao por el viento para realizar la presentación del balance turístico.

Según la empresa española de análisis de viajeros, ForwardKeys, las reservas aéreas de llegadas internacionales a España en Semana Santa serán tan solo un 13% por debajo de los valores de 2019, mientras que en el caso de los viajes aéreos nacionales se encuentran los valores son prácticamente iguales que antes de la pandemia, apenas un 1% por debajo. “Esperamos que mercados de origen tradicionales como Reino Unido o Alemania superen los niveles de llegadas previos a la pandemia”, ha apuntado Juan Antonio Gómez García, Jefe de Inteligencia de Mercado de ForwardKeys.

En concreto, los mercados emisores más recuperados serán los de los Países Nórdicos --Dinamarca y Suecia crecen un 44% y un 39%, respectivamente--, y Colombia (+37%), seguidos de Alemania (+26%) y el Reino Unido (+13%), en todos los casos superando los niveles previos a la pandemia. El alza de los nórdicos, que ya viene de los últimos trimestres de 2021, se debe al interés de estos viajeros por el corto radio y el aumento de la conexiones aéreas entre ambas regiones, algo que también ocurre con los países de los Balcanes, según ha explicado Gómez García.

No aparece Francia entre los principales emisores de turistas a España, pese a que tras la pandemia se ha desvelado como el primer emisor de turistas por la proximidad entre ambos países. Esto se explica porque el dato de Forward Keys no contabiliza la entrada de viajeros por carretera. Motivo por el cual, junto a la baja recuperación del largo radio y el interés de los turistas por el sol y playa más que por la ciudad, entre los destinos favoritos de esta Semana Santa -- Islas Baleares (+14%), Islas Canarias (-3%) y Comunidad Valenciana (-3%), con Ibiza (+34%), Palma (+12%) y Tenerife (+7%)-- no está ni Barcelona, ni tampoco ninguna otra ciudad catalana.

Reservas en verano

También son halagüeñas las expectativas para el sector de cara al verano. Forward Keys asegura que el número de reservas a día de hoy para los meses de julio y agosto se ha incrementado en un 200% respecto al año anterior, aunque eso todavía supondría entre un 28% y un 30% menos de visitantes que en el mismo periodo de 2019. “Tenemos que tener en cuenta los patrones de reserva, ya que los turistas siguen reservando todavía con poca antelación por la incertidumbre”, ha apuntado Gómez García.

En este sentido, el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha afirmado que su departamento hace un “seguimiento diario” de la afectación de las consecuencias de la guerra de Ucrania, pero que todavía no se aprecia una afectación directa ni en la caída de la demanda que pudiera derivarse de una menor confianza, ni tampoco en un incremento de los precios de los billete. “El tema de la inflación terminará afectando al precio de los billetes aéreos, pero dependerá también mucho de cómo evolucione la situación”, ha añadido Gómez García.