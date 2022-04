Colas en las gasolineras de Galicia por la rebaja del combustible

"Lleno, por favor". Esta está siendo la frase más repetida hoy en las gasolineras de Galicia, donde las colas para repostar se están convirtiendo en la tónica dominante. Las hileras de conductores esperando para echar combustible a su vehículo son más largas en unas estaciones de servicio que en otras, pero en general el aumento de la demanda por la rebaja en el precio se está dejando notar.

Las estaciones de servicio de la comunidad gallega, al igual que en el resto de España, han comenzado hoy a aplicar la medida de contención de precios de los carburantes aprobada por el Gobierno de coalición y esta rebaja ha llevado a muchos conductores a esperar a hoy para repostar sus vehículos. Se trata de una bonificación obligatoria de al menos 20 céntimos por litro de combustible hasta el día 30 del próximo mes de junio. Y este primer día de aplicación ha convertido muchos de estos recintos en un caos de coches esperando para repostar.

En algunos casos los "atascos" se derivan de una mayor afluencia de clientes, que aguardaron a esta jornada para adquirir carburantes, pero en otros se debe también a la "lentitud" del sistema informático habilitado para realizar los cobros. Así lo constata, por ejemplo, Benigno Redondo, presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Pontevedra (AEESP) y dueño de una gasolinera en Poio. Al pie de los surtidores se quejaba este viernes de que "era algo que se veía venir. El Gobierno adoptó las medidas sin contar con el sector y el jueves a las 22.00 horas aún no teníamos el sistema informático de descuentos".

Reclamaciones

En Lugo, la presidenta de la asociación que agrupa a las gasolineras y vicepresidenta de la federación autonómica, Lourdes Franjo, ha dicho que, en su establecimiento, "aún no eran ni las diez de la mañana" y tenía ya sobre la mesa "tres reclamaciones de clientes".

"Operativamente, esto es horrible. No sé cómo podrá hacerlo la gente que tiene que aplicar el descuento a mano. Nosotros lo tenemos todo informatizado, el programa supuestamente lo hace todo, pero se está quedando colgado", añadió. Eso obliga a los encargados de la gasolinera a "tirar de calculadora" para aplicar el descuento, porque "la gente no viene a echar gasolina por litros. No te dice, échame 20 litros. Te pide que le eches 20 o 50 euros", aclaró Franjo, por lo que el responsable del repostaje tiene que calcular, si no se lo hace el programa informático, el porcentaje de descuento.

De hecho, en algunas gasolineras, como Repsol, el sistema de cobro se colapsó hoy ante la elevada demanda.

"Era previsible que fallase. va muy lento y no podemos cobrar con rapidez", se quejaba hoy presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Pontevedra . En los monolitos de las gasolineras y en los surtidores se exhiben los precios del carburante sin descuento, que se aplica a la hora de cobrar el repostaje. Es aquí donde todo se atasca. "No es un descuento fijo, sino que oscila entre 20 y 30 céntimos según el sistema de pago o tarjeta que se utilice. El sistema informático debe identificar cada pago y aplicar la rebaja", explica Benigno Redondo.

Es el Estado el encargado de asumir un descuento de 15 céntimos, mientras que las petroleras se encargarán de un mínimo de 5 céntimos, llegando con el correspondiente descuento a un mínimo de 0,20 euros por litro.

"Si no se normaliza la situación, tres meses así es morirse", avisa el presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Pontevedra

A juicio de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Pontevedra (AEESP), “existe un riesgo alto para las pymes y micropymes que no tienen tanta liquidez como las petroleras”, que cree que sería más eficaz que se aplicara un periodo de adaptación. "Si no se normaliza la situación, tres meses así es morirse", apunta.

Según los datos de la patronal, “alrededor del 70%” de las estaciones estarían en esta situación. Como el descuento tendrá que ser aplicado por las propias estaciones de servicio, serán ellas las que, de facto, tengan que adelantar de sus arcas las bonificaciones hasta que se las compense el Estado. El montante diario a adelantar, según las estimaciones de la asociación que dirige Redondo, estaría en torno a los 1.500 euros y dependerá, en cualquier caso, del volumen de negocio de cada estación.