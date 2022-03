“Que los transportistas no duden en reclamar el coste real del servicio a los clientes”

A lo largo de la conversación se nota el cansancio y cierto enfado incluso tras casi dos semanas del paro en el transporte que José Carlos García Cumplido sigue sin entender. El secretario general de Fegatramer, la mayor agrupación de empresas del sector en Galicia, defiende “la medida de impacto” acordada por las patronales oficiales integradas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y el Gobierno en la larga madrugada del jueves al viernes. El paquete de 1.000 millones de euros en bonificaciones y ayudas directas “complementa” el real decreto de mejoras en la actividad pactado en diciembre para evitar el desabastecimiento del mercado a las puertas de la Navidad. “Tenía que haberse tomado hace 15 días para mitigar temporalmente el precio del gasóleo y que las empresas con mercancías para transportar dispongan de un servicio a un precio más barato y puedan funcionar”, asegura García Cumplido.

–¿Esto va entonces más allá del sector del transporte?

–Seguimos olvidando que quienes realmente tienen el problema son las empresas de pescado, pienso, madera, cervezas o leche por un precio del transporte que no han asumido. A quien beneficia esto es a esas empresas para tratar de soportar esta situación. Desde el primer momento defendimos que son medidas de carácter transversal que afectan al conjunto del tejido productivo y no solo para el transporte.

–Parte de esas empresas eran incapaces de asumir la revisión de tarifas por el alza también de sus otros costes, pero otra parte no lo hacen habitualmente. Ustedes llevan quejándose de eso desde hace mucho tiempo.

–Claro. Por eso siempre decimos que hay que diferenciar las hierbas malas de las buenas y no se puede hacer un paro general indefinido como si aquí todo el mundo fuese igual. No. Hay sectores de actividad que actualizan sus precios y pagan adecuadamente el transporte. Y hay que prestarles el servicio. No les podemos llevar a unas pérdidas horribles como las que está provocando este paro. Hay empresas que también conocemos que no suben los precios y pretenden asfixiar a sus transportistas o vivir a cuenta de ellos. Pues a estos señores tenemos que dejar de prestarles el servicio. Pero en eso no afectan para nada los 20 céntimos ni el resto de medidas. Ahí influye la decisión de los transportistas diciéndoles: “A ese precio no trabajo”. Para eso no hay que parar al vecino de al lado ni perjudicar al señor de la leche o de la pesca.

–¿Por qué aumentó el volumen de ayudas con tan pocos días de diferencia desde el acuerdo previo?

–El Comité Nacional le expuso al Ministerio que necesitábamos una medida de impacto para salir de esto. Cuando reanudamos la mesa de trabajo para mecanizar las ayudas y ver cómo implementarlas, quedó en evidencia que la oferta de 500 millones era insuficiente parara ganar los dos o tres meses necesarios para ver si se reduce el precio en el mercado internacional del gasóleo. Es una medida temporal. El problema energético está ahí y hay que resolverlo con medidas de medio y largo plazo.

–¿Cómo se ejecutará la bonificación? ¿En el momento de repostar? ¿Vía devoluciones?

–No se han definido del todo los mecanismos, pero creo que será a través del mismo mecanismo previsto para el gasóleo profesional con la bonificación de carácter personal. Es un retorno que haría directamente el Ministerio en función de los consumos acreditados o del estándar de consumo por tipo de vehículo. Son las cuestiones que tratamos ahora para buscar un mecanismo automático que permita el cobro al final de mes sin estar con un proceso administrativo. Hay 350.000 vehículos de mercancías en España. Sería agotador, digamos, en papeleo.

“Estaremos encima para que el sistema esté operativo desde el 1 de abril”

–¿Y entrará en vigor el 1 de abril?

–Ese el compromiso. Sabemos que la administración debe ponerse las pilas para conseguir en 10 días implementar un mecanismo administrativo y estaremos espoleando, muy encima, para conseguir que esté operativo.

–Con estas ayudas, ¿un camionero realmente dejará de sumar pérdidas a fin de mes?

–Si no cobra el precio que corresponde, no. Lo que se ha hecho es reducir un poco su coste de explotación, pero tiene que aplicar a su cliente un coste real. Tenemos que trasladarle a los clientes los precios necesarios.

“Le he pedido al presidente de la CEG que recuerde a los sectores que sin un precio justo no hay servicio”

–Y que ellos paguen, ¿no? Se lo digo porque estos días muchas empresas cargadoras, sectores, patronales de otras actividades se han lanzado a apoyarles, como si dentro de esas organizaciones no hubiera empresas que no abonan precios justos.

–Evidentemente. Le he pedido al presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, donde también estamos nosotros, que se dirija a las sectoriales para recordar a todo el mundo que para que funcione el sistema, hay que tener transporte, y para tener transporte, hay que pagar lo que cuesta. Los empresarios deben ser conscientes de eso. Y al que no esté dispuesto a pagar un precio justo en cada momento, sea el que sea, no podremos prestarle el servicio. Ni es una amenaza ni un chantaje. Es como cuando vamos a la gasolinera o a la tienda a comprar y pagamos el precio que pone en el surtidor o en el producto.

–Hay empresas que sí están asumiendo las tarifas actualizadas, como el sector del pescado y el marisco del Puerto de Vigo.

–Sí, por ejemplo. Es lamentable ver ayer por la noche [jueves] a un grupo de piquetes vaciando un camión cargado de mejillón [en Cádiz]. Por cierto, con presencia policial que no intervino. Era un simple conductor, aguantó coacción y violencia y aquí no pasa nada. ¿A esto lo llamamos parar porque queremos? Yo le llamo otra cosa.

–¿Qué les diría a los transportistas que quieren seguir en el paro?

–Que analicen detenidamente lo que firmamos con el Ministerio en diciembre y se publicó este mes. Que vean que existen herramientas para conseguir de nuestros cargadores los precios que debemos cobrar. Que no duden en subir al piso de administración de las empresas para las que trabajan y decir: “Mira, esto cuesta lo que cuesta y, o me lo pagas, o sintiéndolo mucho no te voy a prestar el servicio el lunes”. Es un ejercicio tan sencillo como trasladar al cliente los precios y decirle que, de lo contrario, no tiene camión para trabajar.