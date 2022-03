Unas 1.000 personas han participado en una marcha a pie entre el polígono de As Gándaras y el centro de Lugo en el día once de paro en el transporte, que ha vuelto a dejar retenciones en los accesos a Santiago y las inmediaciones de la ciudad de Vigo por las protestas de transportistas, agricultores, ganaderos y otros colectivos que se han ido sumando a las movilizaciones.

Escoltados por tres furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y agentes de la Policía Local, los manifestantes han recorrido la distancia que separa el polígono industrial de la sede de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Lugo al grito de 'Ministra dimisión' y con varias pancartas contra la responsable de Transportes, Raquel Sánchez, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios, el presidente de la Asociación Empresarial de Transporte Río Miño (AETRAM) --una de las asociaciones convocantes--, Diego Arias, ha ensalzado el poder de convocatoria de la protesta, que se produce dos días después de la marcha de vehículos que colapsó el centro de la capital luguesa.

"A ver si la ministra se da cuenta de una vez que no somos una minoría", ha aseverado el transportista, que ha lamentado que el Gobierno siga sin reconocer como interlocutor a la Plataforma de Transporte y se ciña a negociar con el Comité Nacional del Transporte, con el que se sientan este jueves.

"Somos el 85 por ciento del transporte y realmente somos los que estamos en la carretera todos los días. La ministra tiene que negociar con nosotros, que somos quien realmente hace el transporte en este país", ha reivindicado.

Diego Arias ha estimado que el sector tiene unas pérdidas "de entre 3.000 y 4.000 euros por vehículo al mes". "La ministra ofrecía el otro día 500 millones a 250.000 empresas del transporte que hay en España, con lo que tocaríamos a 2.000 euros al año, 160 euros al mes. Eso no nos llega a nada", ha aseverado.

"Mientras no nos reciba (Raquel Sánchez), no vamos a ceder. Tiene que negociar con nosotros, no puede estar negociando en Madrid con quienes no son transportistas", ha exigido finalmente el presidente de Aetram.

Desfile de tractores

En Santiago hubo retenciones a primera hora de la mañana en el polígono del Tambre y el cruceiro de A Coruña provocadas por vehículos agrícolas que ralentizaron el tráfico en el acceso norte de la ciudad.

Pasadas las 10.00 horas, los tractores despejaron estas vías para dirigirse al polígono de A Sionlla, donde han vuelto a concentrarse camiones, tráilers y otro tipo de vehículos con la previsión de salir otra vez en lenta marcha hacia la ciudad.

Del parque industrial, pasadas las 12.00 horas, regresaron a las carreteras con un recorrido similar al del pasado miércoles. Se trata del segundo día consecutivo y el tercero de esta semana en el que los vehículos profesionales taponan la circulación en las calles de la capital gallega.

El jueves, tras protagonizar una caravana en las horas centrales del día, camiones y tractores colapsaron algunos de los nudos de comunicación con más tráfico de la ciudad a última hora de la tarde, coincidiendo con el fin de la jornada laboral.

Caravana entre Tui y Vigo

En Vigo, este jueves de nuevo ha llegado una 'caravana' lenta procedente de Tui, con un centenar de camiones que recorrieron la A-55 y entraron en la ciudad a mediodía por la Avenida de Madrid.

Al igual que en la última protesta, la del pasado lunes, los vehículos llegaron a la altura de la estación de autobuses y dieron la vuelta para retornar a la autovía.

Fuentes de la subdelegación del Gobierno del Gobierno en Pontevedra han confirmado que no se registraron incidentes durante la protesta.