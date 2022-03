La Xunta de Galicia ha dicho este miércoles que se hace "evidente que el Gobierno no tienen a la industria gallega, y en particular a la automoción, en su agenda", como demuestra que la planificación de la Red Eléctrica hasta 2026 que aprobó ayer el Consejo de Ministros no incluya el enganche del polígono de Balaídos en Vigo que demandaba la mayor fábrica de automóviles de España a la red de Alta Tensión.

Se cumplen así "los peores presagios", según señala en un comunicado la Vicepresidencia Segunda del Gobierno gallego, al dejar fuera la conexión de Vigo a la red de transporte de 220 kilovoltios, así como a la subestación eléctrica de Balaídos. Desde el Ejecutivo autonómico también se indicó que se trata de "una infraestructura estratégica para el futuro de la industria de la automoción en Vigo y en Galicia" y lamenta que "de nada sirvieron" las solicitudes de la Xunta, de Stellantis y de la industria auxiliar. Desplante a Stellantis y su alta tensión: para Galicia no, pero sí para Cataluña "Con esta decisión, el Gobierno sigue sin prestar a este sector la importancia que se merece para garantizar la competitividad de la planta de Balaídos y abaratar los costes en la fabricación de vehículos", añadieron desde la Xunta de Galicia. Asimismo, la Administración gallega señala, además, que se trata de un proyecto que ya estaba comprometido por el Gobierno de Mariano Rajoy y que frenó Sánchez tras ganar las elecciones, "perjudicando no solo a la competitividad del resto de la industria, sino también a los hogares de la ciudad", la única de España con más de 250.000 habitantes con una red de distribución de 132 Kv. Stellantis Vigo, tras el carpetazo de Ribera a la Alta Tensión: “Incomprensible, no hemos tenido ningún tipo de respuesta” Por otra parte, la Xunta ha respondido al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que hoy ha criticado la falta de compromiso del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y se ha atribuido el mérito de que el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado haya sido modificado para beneficiar a Stellantis. "Hay que recordar que fue el propio presidente de la Xunta el que tuvo que reunirse con la ministra de Industria para que ampliase el Perte de automoción, permitiendo así que Stellantis pueda optar a estos fondos europeos", concluyó el Ejecutivo autonómico.