El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha informado este lunes de que al menos 347 personas han sido identificadas y nueve han sido detenidas en el marco de la huelga de transportes iniciada hace una semana.

"No es una huelga general con servicios mínimos. Estamos ante un paro con muchas complicaciones, mucha coacción", ha lamentado el delegado del Gobierno, quien ha condenado la actuación de los piquetes causando "miedo" en los transportistas que "pese a tener garantizado un corredor seguro, no quieren salir por las posibles consecuencias".

Tras un encuentro con la junta directiva de la Asociación de Empresarios de Agrela, en A Coruña, Miñones ha dicho que en los conflictos con los piquetes se investigan un total de 29 presuntos delitos en Galicia.

2.000 agentes desplegados y 900 vehículos

Miñones también ha indicado que las fuerzas y cuerpos del Estado han escoltado "casi 900 vehículos" en Galicia: "Estamos prestando este servicio directo para que las empresas puedan realizar su trabajo". Preguntado por el bloqueo que algunos transportistas planean hacer en las ciudades gallegas, ha asegurado que hay "distintos dispositivos montados" con "cerca de 2.000 agentes desplegados" en las grandes urbes.

"La mayoría de las convocatorias no se han comunicado. Aquel que no tenga permiso no podrá acceder a las ciudades", ha advertido Miñones, que ha detallado que las fuerzas y cuerpos actuarán "en esa línea".

Finalmente, el delegado ha explicado que continúa reuniéndose con los afectados y que hoy a la tarde mantendrá un encuentro con empresarios, al que asistirá un representante de Hijos de Rivera, empresa que día a día decide si para o no su producción.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Empresarios de Agrela, Begoña López, ha lamentado que los asociados "ven que no les llega la materia prima" y que "no pueden suministrar al cliente ni en tiempo, ni en hora". También ha detallado que los empresarios están llegando a acuerdos con sus trabajadores para que el impacto sea el menor posible