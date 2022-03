Cada vez son menos los españoles que emplean dinero en efectivo en sus compras. Los pagos con tarjeta de crédito o dispositivos móviles han crecido de forma considerable en los últimos tiempo. Aún así, todavía queda mucha gente que visita los cajeros automáticos para retirar o ingresar dinero.

Con el objetivo de controlar cualquier actividad sospechosa, el pasado mes de octubre se aprobó la Ley 11/2021 de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que establece una serie de normas que debemos tener en cuenta a la hora de hacer movimientos importantes con el dinero.

Hacienda ha establecido una cantidad máxima de dinero en efectivo que podremos ingresar sin tener que dar explicaciones. Si la cantidad ingresada en el cajero automático no es muy elevada, no hay problema alguno, pero si esta cantidad es de 3.000 euros o más, Hacienda puede investigarlo. No hay un límite máximo para ingresar dinero en el cajero, pero hay que tener en cuenta que estos movimientos podrían ser investigados si superan el límite de los 3.000 euros.

En estas situaciones, la entidad bancaria debe avisar del ingreso de dicha cantidad al Banco de España o a la Agencia Tributaria y en estos casos, Hacienda puede comprobar los movimientos de la cuenta e, incluso pedir el justificante.

Es importante saber que Hacienda controla todos los ingresos en el banco, tanto en cajero automático como en ventanilla, de los billetes de 500 euros, ya que es muy poco frecuente, con el objetivo de evitar posibles fraudes a la Administración. Además, también lleva una vigilancia especial sobre aquellos ingresos en efectivo que se realizan de forma recurrente.