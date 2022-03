La flota encaja 12 millones en números rojos y urge medidas a Madrid: “No habrá pescado”

El 4 de junio de 2008, la Comisión Europea declaraba “incompatibles con el mercado común” las ayudas que el Gobierno francés había desplegado en favor de la flota pesquera por el incremento del precio de los carburantes. De este modo, tuvo que recuperar los más de 65 millones de euros que había concedido a través de los denominados Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires. Michel Barnier era entonces su ministro de Pesca. En el último año de aplicación de aquel subsidio (2008), el coste del diésel pesquero en Vigo alcanzó, de media los 55 céntimos por litro. Se había duplicado en los últimos cuatro años; eran momentos complicados para el sector. Pero ahora resultan anecdóticos, visto el actual escenario: el litro de gasóleo se pagaba a 1,11 euros ayer en el poste marítimo de O Berbés, tras haber doblado su precio en poco más de dos semanas. Aquella experiencia de Francia con las ayudas no fue positiva –por la reprimenda del Ejecutivo comunitario–, pero no ha impedido que El Elíseo haya decidido volver a salir al rescate de su pesca extractiva. La pesca española, con la gallega enfrente, reclama lo mismo. Ahogada por los costes y el paro de transportistas, ha decidido parar por completo hasta que el Gobierno central no tome medidas paliativas.