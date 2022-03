El plan de la Xunta: ayudas a familias, ganaderos y pescadores

La Xunta ha puesto en acción un plan de choque para paliar los efectos del alza de los precios, sobre todo de las fuentes energéticas, que se ha visto agravada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El Ejecutivo autonómico ha articulado de momento tres líneas de ayuda destinadas a familias vulnerables, a agricultores y ganaderos y a pescadores, dentro de las competencias, limitadas, que tiene la Administración gallega, según ha avanzado el presidente, Alberto Núñez Feijóo, tras el Consello, celebrado en Lugo de forma excepcional.

La principal acción consiste en el pago adicional de 100 euros a 66.400 familias que ya son beneficiarias en Galicia del bono térmico, una ayuda de entre 128 y 373 euros –en función de la zona climática en la que vivan– que se paga para que los hogares afronten los costes de calefacción, agua caliente y cocina. Esta ayuda adicional tendrá un coste de 6,6 millones de euros.

La segunda medida va dirigida al sector agrario. La Xunta avalará ante las entidades bancarias el anticipo del pago de 200 millones de euros procedentes de la Política Agraria Común (PAC) a ganaderos y agricultores. “Esto les va a aportar liquidez”, indicó Feijóo.

Y la tercera acción se centra el sector del mar, ya que la Administración autonómica no cobrará nada durante al menos dos meses por las tasas portuarias en las instalaciones competencia de la Xunta.

Reproches al Gobierno central

Mientras Feijóo anunciaba estas ayudas, no dejó de censurar la actitud del Gobierno central, reclamándole que intervenga para frenar la escalada de precios sin esperar al día 29, fecha en la que Moncloa ha situado la aprobación del plan que incluye rebajas fiscales para abaratar los combustibles.

“En un hospital no puedes aplazar la atención urgente de un paciente a las próximas semanas”, comparó el presidente gallego, quien advirtió de que hay sectores que se están volviendo “inviables” por el alza de precios: “Trabajar a pérdidas no es razonable en un sistema democrático”, avisó ante la situación de que hay transportistas que no pueden repercutir los precios.

A esta situación se ha sumado en los últimos días el impacto de la huelga del transporte, que está provocando una situación de “máxima preocupación” en Galicia, principalmente en el sector primario, incapaz de dar salida a sus productos, lo que a su vez comienza a producir desabastecimiento en algunos centros de distribución y consumo.

Por este motivo reclamó al Gobierno que contacte con los organizadores de la huelga para intentar ponerle fin y también se ha dirigido a la plataforma convocante para que sea “ponderada” en sus actuaciones, ya que se han visto actuaciones de piquetes que no puede compartir.

Reducir impuestos

Sobre su propuesta para reducir los impuestos que gravan la electricidad y los hidrocarburos, Núñez Feijóo indicó que los presidentes autonómicos ya dieron el visto bueno al Gobierno en la reunión de La Palma de la pasada semana a pesar de que “dentro de un año y medio”, aproximadamente, las autonomías verían reducidos sus ingresos por la parte proporcional que les tocaría de mantener el tipo actual.

“El Gobierno tiene mano libre para disminuir estos costes. Si no lo hace vamos a perder mucho tiempo y muchos más ingresos”, advirtió el presidente gallego, que auguró que la situación actual provocará un aumento del paro, bajarán las cotizaciones a la seguridad social y subirán los subsidios de desempleo.