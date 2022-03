MFE-Media For Europe, el conglomerado de medios del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, ha lanzado lanza una opa voluntaria sobre el 44,31% del capital social de Mediaset España Comunicación que no es de su titularidad, cuya contraprestación mixta consiste en 1,86 euros en efectivo y 4,5 acciones ordinarias A del oferente por cada acción de Mediaset España. El precio efectivo equivalente es de 5,613 euros por acción de la filial española.