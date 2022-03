Stellantis Vigo pelea por una nueva plataforma de eléctricos para blindar su futuro hasta 2035

El CEO de Stellantis, Carlos Tavares, presentó en verano del pasado año la nueva estrategia del fabricante sobre los vehículos eléctricos. En el denominado EV Day, la compañía desveló la que serán las cuatro plataformas sobre las que se desarrollarán todos los nuevos modelos. Denominadas STLA, sustituirán a las ahora implantadas en todas las factorías del grupo y se dividirán en función del tamaño y autonomía de los vehículos, con baterías de entre 37 kWh y más de 200 kWh.

Así, Stellantis tendrá una plataforma pensada para vehículos pequeños, de carácter más urbano, con una autonomía de 500 kilómetros (STLA Small). Junto a ello, tendrá otra para coches algo más grandes, de los segmentos C y D, ya con 700 kilómetros de autonomía (STLA Medium). A partir de ahí, hay dos más que alcanzarían los 800 kilómetros: un para sedanes y coches de lujo (STLA Large) y otra para camiones grandes y vehículos comerciales ligeros (STLA Frame).

Nueva semana de parada de Balaídos, que no será la última

La planta de Stellantis en Vigo no trabajará esta semana por la escasez de componentes tecnológicos (microchips), pero todo apunta que la parada no será la última. Los planes de la dirección es que la plantilla vuelva el próximo lunes, 21 de marzo. Sin embargo, como adelantó FARO el sábado, entre las proveedoras no se descarta que la situación se alargue durante meses, azuzada sobre todo por el incremento de los precios de la energía, que provoca que las empresas incluso estén vendiendo a pérdidas.