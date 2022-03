Las principales patronales y los sindicatos del sector del transporte de mercancías por carretera en España han calificado de “anecdótico” el seguimiento realizado del paro indefinido convocado por una asociación empresarial y que arrancó este lunes. El paro es minoritario puesto que las grandes organizaciones empresariales representadas en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que es el órgano de negociación entre los representantes del sector y del Gobierno, no se han sumado a la convocatoria.

En el área de Vigo, la acción de los piquetes se centró en polígonos como el de Valadares o As Gándaras (O Porriño). Empresas frigoríficas o de alimentación sí advirtieron en problemas de recepción de mercancías, pero la pesca o las metalúrgicas no advirtieron ningún impacto. Fuentes de Comisiones Obreras trasladaron a Europa Press que el seguimiento ha sido “muy bajo”, puesto que la organización responsable del paro (Plataforma Nacional por la Defensa del Sector del Transporte) tiene “poca representación entre algunos autónomos”. Por eso, la jornada se desarrolló con “normalidad”.

La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), una de las principales organizaciones empresariales con representación en el CNTC, citó algunos casos “excepcionales” registrados por los piquetes. “En general, las empresas de transporte asociadas a Astic no están experimentando problemas ni en las fronteras, ni en el resto de los puertos y polígonos de distribución para cadenas de alimentación, en los suministros de combustibles a estaciones de servicio o en las granjas o domicilios”, indicó su vicepresidente, Ramón Valdivia.

En cuanto a las carreteras, el paro afectó a la circulación por cortes parciales en dos carreteras de Lugo, la A-6 y la N-640, así como en la A-27 a la altura de Tarragona, según la información facilitada a Europa Press por la Dirección General de Tráfico (DGT), que hacía constar que no se registraban “incidencias destacables” como consecuencia de las acciones de los transportistas que han secundado el paro.

Por el contrario, la organización convocante ha asegurado que “prácticamente no se están moviendo camiones por ningún sitio” y que todas las informaciones contrarias son “falsas”. No obstante, sí que expusieron que no está teniendo incidencia porque habrían dejado descargar a los camiones que ya estaban cargados, aunque han afirmado que sí causó efectos en supermercados y tiendas.