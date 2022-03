“No hay manera humana de aguantar sin subir los precios”

Después de una tensión sin precedentes en toda la cadena con el consumo desaforado de los hogares desde las horas previas a la declaración del primer estado de alarma en la pandemia, la industria agroalimentaria gallega se asoma al precipicio de una guerra. Una tragedia humanitaria por encima de todo, pero también una encrucijada económica por la gran dependencia del sector a materias primas básicas exportadas tanto por Ucrania como por Rusia. “Los precios son ruinosos”, alerta Higinio Mougán, el director gerente de la Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca), donde se integran muchas de las firmas estrella de la alimentación en la comunidad. Desde Coren, a la láctea Clun, pasando por la mayoría de bodegas vitivinícolas, criadores de conejos y empresas auxiliares y de servicios. “Esto va a una velocidad que no sabemos dónde parará. Lo que hoy pensamos, probablemente mañana haya que revisarlo. Es una situación extrema que no nos pilló precisamente bien”, lamenta.

–¿Se refiere a no tener suficente stock de materia prima?

–En muchos sentidos y ese es un ejemplo. Existen ciertas alternativas en las importaciones ante la situación de Ucrania como Argentina, Brasil o EE UU. Pero es que ni tan siquiera son factibles en este momento porque tiene que aprobarlas la UE. Con antelación, probablemente los propios gobiernos hubieran adoptado las decisiones oportunas.

–¿La alimentación animal es lo que más preocupa ahora mismo a las cooperativas?

–Una de las enormes preocupaciones que hay, sí. Con mucha diferencia, el sector más castigado es el cárnico y también el lácteo. Estábamos saliendo del impacto fortísimo del coronavirus. Por poner una referencia, desde julio de 2020 se duplicó el precio del maíz y del trigo y hay abonos en los que el coste se triplicó. Los costes de producción de los alimentos que teníamos hace dos años no tienen nada que ver con los de ahora, pero el precio para el consumidor no subió en esa medida. El productor agrícola y ganadero soporta unos costes brutales que es incapaz de trasladar al resto de la cadena. No sé qué va a pasar.

–Menciona los abonos, que no están recibiendo tanta atención como los cereales o los aceites, a pesar del enorme peso de la producción de Rusia en los fertilizantes en el mundo.

–Y Bielorrusia, a la que también se está sancionando. Si queremos mantener el ritmo de producción, los fertilizantes son básicos. Por eso las tensiones son enormes. Además, hay otros costes en el proceso de producción que se están disparando por el encarecimiento de la energía, los plásticos, el papel, el cartón, etc.

–¿Cuál es el panorama general de las cooperativas respecto a la energía? ¿Tienen margen para negociar contratos?

–Es que estamos asustados porque ahora mismo no podemos ni evaluar el impacto. Si el gasóleo sube un 7% de ayer a hoy, ¿cuál es el impacto? ¿El de ayer, el de hoy, el de mañana? Es que es una locura. Lo que tenemos claro es que todos esos costes no se trasladaron al precio final. Y eso paraliza la cadena. No hay manera humana de aguantar. Económicamente es inviable. Los márgenes eran ya muy pequeños, de un 2%, 3% o 4%. Si los costes suben un 10%, puedes imaginar que todo el mundo se queda fuera.

–¿No ayudó la pandemia a visibilizar la transcendencia de un sector tan esencial?

–Un dirigente de una cooperativa importante dice que tenemos que prever que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento después de lo que pasamos con la pandemia. Pero, ¿quién se iba a imaginar esto? Todos, nuestras empresas, la familia, la sociedad, debemos hacer un enorme esfuerzo de planificación y previsión para cuando vengan malos momentos, pero es que una situación de guerra en Europa no la preveía nadie.

–¿Comparte la idea de ganar más soberanía alimentaria?

–Lógicamente es una aspiración maravillosa, ser un país autosuficiente, pero los sistemas competitivos demostraron estos años que los países con buenas condiciones para un producto acaban vendiendo en todo el mundo. Lo vemos en España con el sector de la huerta o el porcino y particularmente en Galicia con la leche.