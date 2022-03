La industria se entrega a los “ERTE de guerra” para eludir quiebras: “Nos llevará por delante”

En depuradoras, criaderos de bivalvos y cocederos de mariscos la potencia contratada oscila entre los 37 y los 400 kilovatios/hora, según el tamaño de la empresa. De forma ininterrumpida, todos los días del año. No pueden apagar las bombas, los equipos de frío y congeladores, o adaptarse a los tramos horarios para arañar una rebaja en los precios. A la mercancía no le importa que hoy el megavatio hora alcance los 404 euros a las diez de la noche, o que caiga por debajo de los 150 euros durante la madrugada. En las más pequeñas, la factura diaria de la luz ronda los 650 euros; en las de mayor dimensión, los 6.000. “Tenemos empresas de más de cincuenta años que no es que ya ven afectado su negocio, sino su continuidad”.