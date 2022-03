El Alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, cree que los europeos tienen que despertar de su “sueño de bienestar” y hacer un “esfuerzo individual” recortando su “consumo de gas” y “bajando la calefacción” como vía para evitar que el presidente Vladimir Putin siga financiando la guerra en Ucrania. “Los europeos necesitan que el ruido de las bombas a las 5 de la madrugada hace 15 días al caer sobre Kiev les despierte de su sueño de bienestar y les permita afrontar desafíos que no hemos buscado pero que el mundo proyecta sobre nosotros y Ucrania es el primero: corten el gas en sus casas, disminuyan la dependencia de quien ataca a Ucrania y comprometámonos en una defensa colectiva a la que hemos prestado muy poca atención hasta ahora”, apeló durante una intervención ante el pleno del Parlamento Europeo.

Según Borrell, reducir la dependencia del gas de Rusia es un objetivo “difícil pero aplicable” y la actual crisis no solo exige sanciones macroeconómicas y medidas técnicas por parte de la UE. También requiere “que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas” y “que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, como cuando cortamos el agua cuando hay sequía o nos ponemos una mascara para combatir el virus. Lo que hemos hecho con el COVID-19 hay que hacerlo a favor de Ucrania”, reclamó.

Y es que la Unión Europea sigue viviendo condicionada por los lazos energéticos con Rusia, de dónde importa el 40% del gas que consume, el 27% del petróleo y el 45% de carbón. Por todo ello, paga “el equivalente a las reservas que hemos bloqueado en los bancos occidentales del Banco Central ruso”, o entre 600 y 1.000 millones al día. “Lo primero que tenemos que hacer es cortar el cordón umbilical que une nuestra economía y la rusa y cortar el flujo que le permite acumular reservas con las cuales financiar la guerra”, avisó mencionando también otra prioridad que la guerra de Putin ha relanzado: la necesidad de invertir más en defensa.

“A nadie le gusta decir a sus ciudadanos que tiene que aumentar su gasto militar. Todos preferimos la mantequilla a los cañones pero cuando en 1975 se firmaron los acuerdos de Helsinki los países que forman parte de la UE gastaban en defensa el 4% del PIB. Ahora es el 1,5%. Con los desafíos que tenemos enfrente sería negar la realidad si no hiciéramos esfuerzos para explicar a nuestros ciudadanos que nuestros sistema de vida tiene un precio, que hemos organizado Europa como un jardín a la francesa, ordenado, regulado, pero que fuera la jungla crece. Si no queremos que invada nuestro jardín tenemos que invertir no solo en cuidarlo sino en defenderlo porque desde Gibraltar hasta el Cáucaso nuestro entorno está rodeado por un círculo de fuego alimentado entre otros por Rusia, en el Cáucaso, Siria y en el Sahel”, explicó.