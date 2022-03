La pesca gallega baraja ya un amarre general: “Estos precios son un disparate”

La flota pesquera gallega está en el alambre ante los efectos que está teniendo la invasión de Ucrania por parte de Rusia sobre los precios del combustible. De hecho, los barcos tanto de bajura como de altura están barajando ya un amarre general tras el pistoletazo de salida avanzado el lunes por parte de los gransoleros de Celeiro. “Estos precios son un disparate”, apunta el gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Edelmiro Ulloa, después de que ayer se superase el euro el litro en el puerto olívico. Lo mismo sucedió en el de Marín, como denunció la organización Opromar en un escrito dirigido al ministro de Pesca, Luis Planas. Cofradías, asociaciones y patronal del sector reclaman medidas urgentes para evitar una paralización de la flota que, avanzan, será general. “Hay dos opciones: para o recibir algún tipo de ayuda”, insiste Ulloa.

Con los precios de ayer, llenar un depósito medio de un buque arrastrero de Gran Sol (unos 55.000 litros) saldría 20.000 euros más caro que en la media del pasado año, aunque si se tomar como referencia a los grandes congeladores este coste de explotación se dispara. Así, por ejemplo, si fuese a repostar el Lodairo, el buque más grande de la flota español, a la armadora le saldría por un millón de euros.

Tanto ARVI como Opromar denuncian la insostenible situación tas el alza del combustible que, ya antes de la guerra, estaba siendo crítica. “El año pasado la media aquí se cerró a 0,609 euros el litro y ya era alta”, recuerda el gerente de la cooperativa, “pero es que ayer estaba a 0.993 y hoy supera el euro”.

Los datos, de Vigo, se reproducen en Marín (ayer estaba a 1,05) y también en otros puertos europeos. El armador de un gransolero vigués que ayer repostaba en Castletownbere (Irlanda) lo explica así: “Estaba a 1,1 euros y esto no hay quien lo aguante; si sigue así mucho tiempo no vas a durar”.

Las dos asociaciones piden a Pesca tomar cartas en el asunto. En la carta dirigida al ministro, el presidente de Opromar, Claudino González, alertaba que muchas empresas “ya están valorando cesar en su actividad” e insistía en aplicar “medidas que permitan paliar esta grave crisis”, que pasarían por las “habilitadas en otras ocasiones”. Ayudas de mínimis, a las paradas temporales, a través de incentivos o bonificaciones a la seguridad social...

De la misma opinión son las patronales españolas del sector, tanto de los armadores (Cepesca) como de las cofradías (la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, FNCP). Ambas emitieron un escrito en el que solicitan “medidas urgentes” ante el alza del precio del gasóleo y una reunión urgente con el ministro Luis Planas tras este “duro revés” para la flota.

Según Cepesca y la FNCP, algunas flotas “no ven más salida a la situación que la paralización de la actividad de sus barcos” si no revierte el panorama. Por eso, armadores y cofradías pidieron al Gobierno soluciones urgentes “para no precipitar un amarre por el coste inasumible en la explotación diaria de las embarcaciones” y no poner en riesgo la cadena de abastecimiento alimentario.

Y la situación se reproduce de la misma manera en la bajura gallega. La Federación Galega de Confrarías emitió también un escrito ayer en el que alerta de la “subida desproporcionada del combustible que abocará a los barcos pesqueros al amarre”. “A las cofradías llegan armadores desesperados ante la imposibilidad de mantener las embarcaciones con todos los costes que van implícitos”, lamenta la federación presidida por José Antonio Pérez, que cree que “el suministro de alimento no se puede parar” y que “está en la mano del Gobierno el establecimiento de medidas extraordinarias”.