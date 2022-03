Barreras lanza un arbitraje contra Armas y rechaza devolverle los 28 millones del ferri

Con 191 metros de eslora y 36.868 CGT (toneladas de arqueo bruto compensado), la construcción 1708 de Hijos de J. Barreras iba a ser la de mayor envergadura asumida nunca por el naval de Vigo. Un ferri para Naviera Armas, cliente histórico del astillero, contratado a través de la sociedad Afortunadas Shipping (Malta). La armadora pagó, en el último trimestre de 2018, 28 millones de euros por el primer hito. Corrían buenos tiempos para la empresa presidida entonces por José García Costas. Con un crucero de ultralujo en marcha, para The Ritz-Carlton Yacht Collection, proyectaba colmar las instalaciones con tres buques más: este ferri y dos cruceros –de rutas marítimas regulares– para la noruega Havila Kystruten. Todos estaban firmados, pero no terminó ninguno de los cuatro encargos. Ahora, con Barreras en concurso de acreedores y camino de la liquidación, la sociedad rechaza devolver a Armas los 28 millones que abonó por un buque que nunca recibió.

El ferri tenía que haberse entregado en abril del año pasado. El astillero nunca realizó trabajos de aceros, por eso los más de dos millones de euros que adeuda Barreras a las proveedoras de este contrato son de tareas de ingeniería, motores o estabilizadores. Armas ya ha reclamado la ejecución de las garantías a la aseguradora Barents Re para recuperar los 28 millones de euros que adelantó. Pero el astillero, ya bajo el control de la consultora Kroll, presentó en noviembre una demanda en la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid. En ella, ha solicitado la “declaración de terminación anticipada por mutuo disenso” entre las partes, a pesar de que, en este caso –contrariamente a lo sucedido con Havila–, no hubo problemas en la construcción. Nunca se empezó. Barreras también ha pedido que se declare improcedente “del reembolso del pago correspondiente al primer hito”, y de que Afortunadas Shipping (Naviera Armas) corra con los gastos del arbitraje. La designación del árbitro para este proceso se comunicó el pasado 7 de enero, como consta en uno de los escritos remitido por Hijos de J. Barreras al Mercantil 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, y firmados por el abogado Blas González.

Havila

El litigio con Havila Kystruten es distinto, aunque el astillero reclama esencialmente lo mismo: no devolver los pagos abonados por su cliente que, en este caso, ascienden a 36,8 millones de euros. Las diferencias entre ambas partes no se dirimirán ante un árbitro, sino en un alto tribunal londinense y en el mes de julio. Como desveló FARO, la naviera que preside Per Saevik no solo reclama esos casi 37 millones de euros, sino 10 millones adicionales por cada uno de los cruceros que tampoco recibió. Ahora bien, Barreras encaró no solo retrasos en pagos desde Noruega, sino que tuvo que lidiar con errores en el diseño de ambos buques. La oficina técnica era Havyard Design, del propio holding de Havila. Los barcos tenían más de 1.000 toneladas de sobrepeso, lo que elevaba de forma decisiva un calado que hubiese impedido su acceso a los puertos de la ruta Bergen- Kirkeness.

Como consta en el escrito remitido a la jueza Amelia Pérez, Barreras “solicita la declaración del derecho a hacer suyas las cantidades pagadas por Havila”, así como 10 millones de euros que, asegura, quedó a deber la armadora nórdica. Este importe coincide prácticamente con las deudas a las auxiliares adscritas a este doble encargo, de 9,58 millones de euros (a cierre de 2020). Solo Maessa (Grupo ACS), de aceros, tiene facturas sin cobrar por más de 1,5 millones.