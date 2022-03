Tavares niega al Gobierno sobre la fábrica de baterías: “No me han llamado”

La de la electrificación es una carrera en la que la industria de automoción europea se ha embarcado, por criterios más políticos que de demanda, a velocidad de infarto. Demasiado rápido, y sin contar con el consumidor final. Es la opinión que ha defendido siempre el consejero delegado (CEO) de Grupo Stellantis, Carlos Tavares, y que ayer volvió a manifestar en la antesala de la presentación del plan estratégico de la corporación, Dare Forward 2030. “El problema de Europa no está en la política de un estado concreto, es cómo se apoya a la industria. El verdadero problema es que responda a la pregunta de si se quiere proteger y sostener a la industria del automóvil”. Para digerir esta metamorfosis vertiginosa, el esfuerzo de las marcas está siendo mayúsculo. De ahí que Stellantis haya proyectado no solo la construcción de tres gigafactorías de baterías en Europa, sino que haya decidido también elevar sus inversiones en electrificación, para 2025, hasta los 30.000 millones de euros. Cuestión distinta es la interlocución con los poderes legislativos, que directivos como Tavares echan en falta. Una interlocución que, en caso del Gobierno español, no existe.

Al menos en lo que concierne a la anhelada factoría de baterías de ion-litio, a la que ha aspirado siempre Galicia, y en contra de lo aseverado de forma reiterada por distintos responsables del Ejecutivo. “No he hablado nunca con el Gobierno de España. Pero siempre estoy dispuesto a dialogar. No tengo ningún problema a negociar”, apuntó, tajante, el patrón de Stellantis, en una conversación mantenida con varios medios europeos en Ámsterdam. No es la primera vez que el directivo portugués niega la versión del Gobierno de Pedro Sánchez. Hace escasos días, y en una entrevista con FARO, el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, apuntó otra versión acerca de las negociaciones para acoger una planta de baterías de la compañía. “La interlocución con Stellantis es continua tanto con sus fábricas en España como a nivel de grupo en el ámbito nacional y en París”.

“No discuto con gobiernos a través de los medios. Si tiene interés solo tiene que llamar a mi puerta y hablamos”

También la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, llegó a asegurar como “probable” que se construya en el país más de una fábrica de este tipo. Carlos Tavares no rechaza la opción de que sí sea de Stellantis, que tiene planificadas las de Francia, Alemania e Italia. “Yo no discuto con los gobiernos a través de los medios. Así que, si un Gobierno busca interés, simplemente tiene que llamar a mi puerta y hablamos sin problemas”, ahondó ayer. “Esto no significa que no podamos considerar otras oportunidades, estamos abiertos a esa discusión”.

Para el líder de Stellantis, en todo caso, la equis a despejar es que el mercado europeo sea capaz de absorber la producción de vehículos que no estén al alcance de todos los consumidores. “Desde el punto de vista de la fabricación, un vehículo eléctrico no es muy diferente a uno de combustión. Solo hay llevar a la línea de montaje el paquete de baterías, que representa una gran parte del precio del vehículo. Y, siempre que hagan esas baterías más cerca de la línea de ensamblaje, será mejor”. Desde luego, también para el cliente final.

“Hay muchas cosas que hacer además de impulsar el coche eléctrico, como hacer mayor volumen de modelos asequibles”

Para Carlos Tavares, que rechaza cualquier “retroceso” en la estrategia actual de la industria, es primordial la renovación del parque de automóviles para alcanzar los objetivos en materia de emisiones. Metas para las que no solo servirán los modelos 100% eléctricos, sino también los denominados mild-hybrid, con emisiones de unos 100 gramos de CO2 por kilómetro. “Son coches que las clases medias se pueden permitir”. Con un nivel de ventas muy por debajo de los niveles prepandemia, para el patrón del mayor productor de coches de España, Europa debe alcanzar ventas de entre 18-20 millones. “Si dejamos que el mercado europeo del automóvil se encoja, al final habrá consecuencias”.