Pagar un mes al precio de tres: el alza de la luz entumece a los frigoríficos

Iberport es una de las empresas de logística de frío para el sector pesquero de mayor tradición en Galicia. Con un volumen de facturación de unos nueve millones de euros anuales, el incremento exponencial del coste de la electricidad dará un vuelco a sus gastos de explotación. Si en octubre de 2020 este frigorífico vigués abonó unos 9.500 euros por el suministro de electricidad, ha pasado a tener que afrontar pagos de cerca de 23.000. Y, como Iberport, las condiciones se han vuelto leoninas para un sector clave en la cadena mar-industria. Así lo constata en un informe la Asociación de Frigoríficos de Pesca Extractiva (Afripex), en la que participan otras compañías como Rosa de los Vientos, Frigorífica Botana, Frigoríficos Docampo, Frigomar Burela o Frigoríficos Fercon. El documento, al que ha tenido acceso FARO, constata que la factura de la luz se ha convertido en un “gasto difícil de abordar para el sector figorífico, que depende totalmente de este suministro, y representa uno de los bienes de primera necesidad para su actividad laboral”. Por lo que antes pagaban un trimestre entero, ahora apenas les da para costear un mes de luz.

Los frigoríficos especializados en la pesca extractiva se topan, como denuncian, en una especie de limbo de cara a poder acceder a líneas de ayudas públicas. “Las empresas del sector del mar, independientemente del tipo, no pueden acceder a otro tipo de ayudas de otras consellerías” que no sean las que articula el departamento que dirige Rosa Quintana. “Esto debería cambiarse –abundan– el principio de igualdad no se cumple en absoluto y el sector frigorífico forma parte del sector pesquero”. De acuerdo a este informe, los miembros de Afripex están fuera de los fondos que distribuye la Consellería de Mar para medidas de ahorro energético, por ejemplo. “No hay ayudas públicas suficientes para poder afrontar los costes de mejor manera o, por lo menos, para llevar a cabo instalaciones fotovoltaicas que ayuden a abaratar el consumo eléctrico”. En todo caso, el “acceso” a las mismas es, a día de hoy, un muro. La dirección de este colectivo expondrá su problemática a la Xunta.

La escala inflacionaria en los gastos corrientes de los frigoríficos no se ciñe únicamente al precio de la electricidad, dado que consumibles como los cartones o los plásticos también se han encarecido de forma exponencial, con escasez de suministro en algunos casos.

Atado a los 200 euros

El precio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) subirá para este jueves un 4,97% con respecto a ayer y se situará en 205,6 euros por megavatio hora (MWh) de media. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico (OMIE), el precio medio de la electricidad volverá a colocarse por encima de esa cifra tras trece días consecutivos manteniéndose por debajo.

Con respecto a hace una semana, el precio de la electricidad será un 25,8 % más caro que entonces. Frente a hace un año, el precio medio de la luz estará más de cuatro veces por encima del que alcanzó en el cuarto jueves de febrero de 2021, cuando su precio fue de 45,83 euros/MWh.