Galicia tiene ya tantas quiebras de personas como de empresas por acumular deudas

Además de las prestaciones de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE), la exoneración del pago de cotizaciones sociales, los créditos avalados por el ICO y las inyecciones en caja de los fondos transferidos a las comunidades, las empresas disponen de un importante colchón de tiempo para curar las heridas de la pandemia en su patrimonio. Aunque sean insolventes o puedan incurrir en impagos en el corto plazo, no tienen que pedir el concurso de acreedores. La medida está pensada exclusivamente para las compañías viables. Los dueños de las que claramente no lo son porque arrastran problemas previos a la llegada del COVID-19 están obligados a solicitarlo o, de lo contrario, podrían acabar delante de un tribunal. El Gobierno aprobó la moratoria, también para los concursos necesarios que solicitan los propios acreedores, en la declaración del primer estado de alarma en marzo de 2020. Desde entonces, el periodo de gracia se ha ido prorrogando y actualmente se mantiene en vigor hasta el próximo 30 de junio. Entre eso y las ayudas directas, la evolución de las quiebras no se parece en nada de momento a los dramáticos presagios que las propias organizaciones empresariales lanzaron en el arranque de la crisis del COVID-19.

Los concursos de acreedores caen un 19% en Galicia pese a la crisis por las ayudas y la moratoria En Galicia se presentaron el pasado año 388 concursos, un 24% más que en 2020 (312), según los últimos datos que acaba de divulgar el Colegio de Registradores de España. De ellos, 39 procesos afectaban personas al frente de su propio negocio, los mismos que hubo el ejercicio anterior; y 177 a empresas, donde el incremento fue del 7,9%. La mayor subida de las quiebras en la comunidad viene de los particulares, un 58%. Pasaron de 109 concursos de acreedores en el primer año con el coronavirus a 172 en 2021. “Aparentemente se podría culpar a la pandemia, pero yo lo achaco al aumento enorme del endeudamiento de las familias en los últimos años”, asegura David Alfaya, el CEO de Asesority Abogados. La Ley de Segunda Oportunidad “cambió por completo” el panorama de los hogares asfixiados por las deudas “que se quedaban solo con un mínimo viable para poder vivir tras los embargos judiciales”. Funciona desde 2015 “y cada vez va siendo más conocida”. Las familias viguesas que reclaman la anulación de sus deudas en el juzgado se duplican ¿Cómo es posible que exista ese problema de endeudamiento con todos los controles impuestos por la banca a la financiación para evitar el desastre de la burbuja inmobiliaria? “Porque lo que se cortó fueron las hipotecas, pero aumentó muchísimo el crédito al consumo”, resalta el abogado, especialmente “esos préstamos rápidos que están en todas partes”. Desde los propios cajeros de las entidades convencionales, a los machacones anuncios publicitarios de las firmas especializadas en este tipo de operaciones a tipos de interés desorbitados. “Se ganan el 99% de las demandas por usura y falta de transparencia”, sostiene Alfaya, que lleva muchos casos de personas “que van pidiendo este tipo de préstamos para tapar otros, formando una bola de nieve hasta que ya no puedes más”. “Lo que ha pasado con la pandemia –añade– pudo haber agravado esa situación que había de antes”. La actividad con más concursos el pasado año fue la industria: 47 Con la Ley de Segunda Oportunidad nació el concurso de acreedores consecutivo, dirigido a aquellos casos más delicados, cuando no hay acuerdo extrajudicial con los acreedores, para librarse del desembolso. De este tipo se presentaron 125 en 2021 en Galicia, frente a los 258 del concurso voluntario y los 5 necesarios. La mayoría siguieron el procedimiento ordinario y 76 optaron por la vía exprés: se declara y finiquita a la vez porque la empresa carece de medios para seguir con la actividad. El 17% de las empresas en concurso el año pasado no tenían trabajadores y otros 42% no pasaba de los 10 empleados. Solo no hubo quiebras en las de más de 100 efectivos. Destacan las quiebras entre las que superaban los 20 años de antigüedad: 56, casi un tercio del total. A la cabeza de los procesos en la región aparece la industria manufacturera (47 concursos), seguida de la construcción (28), el comercio (27) y la hostelería (20). El Gobierno prorrogará la supensión de los desahucios El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes una nueva prórroga de la suspensión de los desahucios en hogares vulnerables hasta el 30 de septiembre, fecha en que prevé que entre en vigor la Ley por el Derecho a la Vivienda, según confirmaron fuentes del Ministerio de Transportes a la agencia EFE. El Gobierno decretó la paralización de los desahucios de familias vulnerables en marzo de 2020, recién declarada la pandemia de COVID, y desde entonces ha ido extendiendo de manera excepcional la medida junto a otras del llamado “escudo social”, como las prórrogas automáticas de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda, la posibilidad de solicitar moratorias o condonaciones parciales de la renta y la suspensión del corte de los suministros básicos. Desde el ministerio explican que la última prórroga “antidesahucios” expira el próximo 28 de febrero y que el Consejo de Ministros volverá a extender la medida (solo esa y no el resto relativo a vivienda) hasta la fecha en que calcula que se aprobará definitivamente la ley de vivienda. Seguirán suspendidos hasta el 30 de septiembre los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.