La construcción lanza un SOS: se necesitan albañiles

La alta demanda de trabajo que las empresas de construcción están teniendo tras el estallido de la pandemia, está trayendo de cabeza a los gerentes de las pymes de reformas del área olívica. La falta de obreros está ocasionando que no puedan absorber la carga de trabajo que están teniendo en los últimos meses. Necesitan personal. Y no les importa que no tengan mucha experiencia, sino ganas de trabajar.

Es el caso de la empresa viguesa Reformas Otercon, dedicada al mantenimiento y reformas integrales, que en los últimos meses no ha cesado de buscar trabajadores incansablemente. “Por lo menos necesito dos más. Si tienen experiencia mejor, pero sino, no importa, les enseñamos. Lo importante es que tengan ganas y se impliquen. Es imposible encontrar personal”, sostiene Ángel Conde, propietario de Reformas Otercon. Más de 200 cursos gratuitos El llamamiento unánime de las empresas constructoras de la ciudad es el mismo: Quieren desestigmatizar la profesión de obrero. “Ya no se trabajan 12 horas como antes –al menos en mi empresa–, ni tampoco los sábados. Las horas extra se pagan y un obrero que empieza mañana lo hace cobrando 1.100 euros pero cuando ya aprende el oficio llega hasta los 1.600 en poco tiempo. No es como en otros trabajos, que el salario es el mismo para siempre. Yo hace 10 años que instauré en verano la jornada intensiva hasta las 15.00 horas y me consta que cada vez más empresas lo están haciendo”, destaca. Ni los anuncios en internet, ni los currículos que recibió de la oficina de empleo, tampoco los carteles en los tablones de anuncios comerciales han dado sus frutos hasta el momento. “No hay relevo generacional. La gente que perdió sus trabajos con la crisis del 2008 se fue a otros sectores y jamás volvió. Otros ya se jubilaron. Y los jóvenes que quieren una salida profesional distinta a la carrera universitaria o de formación reglada, deben saber que la construcción no es como hace 25 años. Ha cambiado mucho. Hay trabajo estable.”, remarca. La Fundación Laboral de la Construcción de Galicia ha lanzado esta semana 225 plazas de formación gratuita. La entidad acaba de convocar 15 acciones formativas en sus centros de Arteixo, Narón, Santiago de Compostela, Ourense y Lugo. Todas ellas relacionadas con el sector de la construcción. Este plan formativo, en colaboración con la Consellería de Emprego e Igualdade, está dirigido a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Galicia. En concreto, incluye la formación en diferentes certificados de profesionalidad: Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas, Encofrados, Soldadura, Operaciones de albañilería de fábricas y cubiertas, Fábricas de albañilería, Soldadura con electrodo revestido y TIG o Diseño de tubería industrial, entre otros. El objetivo es que los jóvenes “encuentren una alternativa formativa que les ofrezca un título y un futuro prometedor”.