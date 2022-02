El 65% de los pensionistas gallegos cobra menos que el nuevo SMI de 1.000 euros

La subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros que esta misma semana acordaron el Gobierno y los dos sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, con efectos ya desde el pasado 1 de enero da un pequeño respiro a los trabajadores que peores condiciones laborales tienen en un momento delicado para el bolsillo por culpa de la disparada inflación. En Galicia hay unos 100.000 asalariados –83.000 con jornada completa y el resto con contrato parcial– que dependían de ese incremento, rechazado por las patronales, aunque los efectos van mucho más allá porque la cantidad sirve de espejo para la posible mejora de las nóminas del resto dos empleos y del peso en general de las retribuciones en la economía. Especialmente en Galicia, donde el sueldo medio es de 19.900 euros anuales, unos 600 menos que la media estatal (20.503 euros), y una gran parte de la población son jubilados con ingresos todavía más bajos.

Pensión mínima

De los 769.441 gallegos que cobraron algún tipo de pensión en 2020, el 65,6%, más de 504.000, no llegaban siquiera al nuevo SMI, según el último balance publicado por la Agencia Tributaria. Entre ellos, unos 61.200 perciben como mucho 4.541 euros. Otros 197.500 van de esa cantidad a un tope de 9.081, la pensión mínima de retiro; y 245.800 reciben algo más, pero no alcanzan los 14.000 euros en 14 pagas fijados para el salario mínimo en 2022. En el conjunto del Estado, los beneficiarios de las prestaciones por jubilación, viudedad, incapacidad total y resto de modalidades que no sobrepasan ese importe son 5,5 millones, el 57% del colectivo.

La pensión media en Galicia sí está cerca de esos 1.000 euros de referencia. A 1 de enero del actual 2022 alcanzó los 923,37 euros, según los datos de la Seguridad Social, tras un incremento anual del 5,6%. En el caso de la prestación por jubilación, la media subió a los 1.053 euros, mientras que la de viudedad supera los 653 euros y la de incapacidad permanente roza los 939 euros. En los últimos diez años, el importe de las pensiones subió en Galicia un 43%, fruto de las diferentes revalorizaciones anuales y de la cada vez mayor diferencia entre las prestaciones antiguas y las nuevas. Entre las que se dieron de baja por fallecimiento en diciembre, la media eran 886,8 euros, mientras que las altas rondaron los 1.250 euros.