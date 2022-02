Barreras apura un acuerdo con Havila por la chatarra antes de adjudicar los terrenos

Las mismas fuentes jurídicas consideran que no habrá un pronunciamiento de los administradores al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, hasta dentro de dos o tres semanas. Havila, a través del despacho Watson Farley & Williams, ya se personó en el concurso de Barreras, y entregó las certificaciones que prueban que cuenta con dos anotaciones de créditos refaccionarios a su favor sobre los dos cascos y el resto de los aceros, por importe de 18,4 millones de euros cada uno. La dirección del astillero ya había iniciado negociaciones con Havila para retirar los materiales, pero no hubo acuerdo por las grandes diferencias que había entre las dos partes. Los noruegos pedían “demasiado dinero” por unos restos que Barreras tasó en apenas 149.976 euros.

Más caro

Como ya avanzó FARO, la intención de los administradores judiciales es de liberar esos espacios, vía concursal y reservando el dinero que obtenga de la chatarra en una cuenta bancaria, a expensas del proceso judicial con Havila. En caso de que se pudiesen ingresar 300.000 euros por estos materiales, por ejemplo, ese dinero quedaría consignado en una cuenta bancaria; si Havila ganase el litigio contra Barreras –que no arrancará hasta julio en Londres–, se quedaría con él; de lo contrario, servirían para pagar a más acreedores del centenario astillero vigués.

Eso sí, han cambiado los precios de referencia para la chatarra, como apuntan directivos del naval. El kilo ha subido hasta el entorno de los 0,50 euros, lo que elevaría el valor de las 2.500 toneladas de los Havila por encima del millón de euros. Es un importe que está a años luz de las reclamaciones de la armadora noruega, que reclama a Barreras los 37 millones de euros que adelantó por el contrato, y 20 millones adicionales por los dos cruceros que no recibió; el astillero le exige, por contra, 17 millones de indemnización. El litigio tendrá, el próximo mes de julio, un escenario exótico: la High Court of Justice of England and Wales, en la capital de Reino Unido.