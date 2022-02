La mitad de los concellos cierra un año en blanco en la creación de nuevas empresas

En Gomesende, en la comarca de Terra de Celanova, viven 693 personas, según los últimos datos disponibles del censo. Tiene la mitad de población que en 2004; nunca, desde entonces, fue capaz de registrar un aumento anual de población. Lo que sí ha sumado siempre son nuevos vehículos, desde turismos a motos, hasta acariciar los 800. En Gomesende galopa la edad media no solo de sus vecinos, de casi 70 años, sino de sus empresas; no ha constituido ninguna mercantil desde el año 2016, como constata el Registro. Aunque en tres concellos gallegos, también de Ourense (Pontedeva, Ribeira de Piquín y San Xoán de Río), no han visto nacer ninguna compañía desde, al menos, el año 2012. El emprendimiento escapa del rural como lo hacen sus habitantes y la demanda de nuevos servicios, y deja casi en barbecho comarcas enteras. En el último ejercicio, más del 45% de los municipios gallegos quedaron prácticamente en blanco en la constitución de nuevas empresas. Fueron, en concreto, 138. Ourense, en el top 5 de zonas de toda Europa con la población más envejecida –constatado por el último informe Ageing Report, de la Comisión Europea–, es la provincia que más efectivos aporta a esta nómina.

Un ayuntamiento con tan solo tres vecinos: estos son los municipios más pequeños de España, provincia a provincia Pero este manto de inactividad está repartido. En Pontevedra son once los concellos en esta situación. Entre ellos figuran localidades muy próximas a la raia portuguesa, donde la oferta y demanda de suelo empresarial copa todo tipo de encuentros entre administraciones y confederaciones de ambos países. Arbo o As Neves son dos de ellos. Pero hay otros dos en los que, en la última década (desde 2012, cuando arranca la serie del Instituto Galego de Estatística), se constituyeron menos de dos empresas anuales de promedio: Fornelos de Montes y Pazos de Borbén. Excepto un ligero repunte en 2015, Fornelos tampoco ha dejado de perder vecinos en los últimos años –tiene medio millar menos que al arranque del nuevo siglo–; Pazos de Borbén, más resiliente, no ha podido recuperar la cota de los 3.000 habitantes que perdió hace un lustro. En barbecho Ourense, con 79, es la provincia con más número de concellos experimentando esta sequía, frente a esos 11 de Pontevedra, 28 de Lugo y 20 de A Coruña. Es un escenario que ha arraigado en la Costa da Morte, con ejemplos como Laxe, Corcubión, Fisterra o Carnota. Al margen de este extenso grupo de municipios sin iniciativas emprendedoras en el último año –el registro computa todo tipo de ellas, desde sociedades anónimas, limitadas, comunidades de bienes o cooperativas– destaca otro, también amplio, donde la constitución de compañías viene siendo un rara avis desde hace al menos una década. Son 121, que equivalen a cerca del 40% del total, los concellos en los que se lanzaron apenas dos iniciativas empresariales al año desde 2012. Años consecutivos en blanco, proyectos solitarios sin continuidad ni efecto arrastre. De nuevo, las ourensanas son las localidades que copan ese listado. La sequía empresarial se ceba con zonas como la Costa da Morte o la comarca de Celanova El análisis de la evolución arroja casos curiosos. En O Rosal, por ejemplo, se constituyeron ocho empresas en 2017, hasta que la iniciativa empresarial quedó diluida el año pasado. En Carnota se crearon diez empresas en el lustro 2012-2016, un registro que cayó hasta la mitad en el siguiente. En Avión, conocido principalmente por su densidad de visitantes VIP, se dieron de alta apenas media docena de mercantiles en una década. Vigo recupera el ritmo de altas de sociedades previo al COVID Dos de cada diez empresas que se dieron de alta en 2021 en Galicia lo hicieron en el concello de Vigo. Teniendo en cuenta el conjunto de municipios de la comarca, esta ratio sube al 25% del total autonómico. La localidad olívica recuperó el ritmo de creación de sociedades previo a la pandemia del COVID, con 596 mercantiles (sociedades anónimas, limitadas, comunidades de bienes o cooperativas), frente a las 489 del ejercicio 2020 y las 571 de 2019.