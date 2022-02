Portugal descarta la búsqueda de litio en Serra D’Arga, zona más próxima a Galicia

Portugal avanza en su plan para convertirse en el principal país europeo productor de litio, material clave para la fabricación de baterías. La Dirección General de Energía y Geología (DGEG) del país anunció las seis áreas que sacará a concurso para la asignación de derechos de prospección e investigación sobre el preciado recurso. Entre ellas no estarán la zona de Segura, en el centro del país y cerca de Extremadura, y la Serra D’Arga, montes que se extienden desde la frontera con el Miño hacia el sur y que ahora quedarán excluidos.

El Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC) avanzó esta semana con la decisión tras recibir los resultados de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) encargada sobre estas zonas, que inicialmente figuraban como potenciales para buscar y extraer litio. “La EAE concluyó que en las áreas Arga y Segura las restricciones ambientales inhiben la prospección y posterior exploración, quedando por tanto fuera del ámbito de la futura licitación”, indicó el Ministerio.

La Serra D’Arga se extiende por los municipios de Caminha, Ponte de Lima y Viana do Castelo, en el norte del país vecino. Sus vecinos son los que más impulsaron movilizaciones en contra de la búsqueda de litio y, por ende, de cualquier mina. “No podíamos permitir que avanzara la exploración (perjudicial para el medio ambiente) de litio y otros minerales, en el espacio territorial de la parroquia de Covas o en cualquier otro lugar del condado”, apuntó el alcalde de Vila Nova de Cerveira, Rui Teixeira, en declaraciones a la agencia Lusa.

El siguiente paso será la licitación, en los próximos 60 días, de las áreas seleccionadas, que en conjunto se han visto recortadas a la mitad respecto a las pretensiones iniciales.

En este procedimiento no se incluyen los dos iniciativas ya avanzadas en la zona norte de las firmas Lusorecursos (Mina do Romano) y Savannah Resources (Mina do Barroso). Esta último prevé iniciar en los próximos meses su proyecto, a 30 kilómetros de la frontera con Ourense.