Los autónomos reviven en Galicia tras seis años de caída por nuevos nichos laborales

¿Y cuáles son esas cifras? Pues el pasado diciembre acabó con una media mensual de 3,33 millones de afiliaciones al régimen especial de trabajadores autónomos, una cifra histórica. El colectivo engordó en casi 57.000 personas en el último año. Galicia sigue muy lejos de volver a los niveles de cotización de autónomos del pasado. Es, tradicionalmente, uno de los territorios donde los trabajadores por cuenta propia tienen más peso. Pero sí consiguió frenar la sangría de afiliados que arrastraba en los seis años anteriores tras sumar 1.100 altas durante 2021 y llegar a los 209.000, según el balance de la Seguridad Social recogido por el Instituto Galego de Estatística (IGE).

La mitad de todas las altas en el régimen son de extranjeros

“Es un incremento importantísimo y en el caso del conjunto del país, de esos casi 60.000 nuevos, unos 20.000 son inmigrantes extracomunitarios. Están viniendo muchas personas de fuera a trabajar y quedarse aquí”, apunta Eduardo Abad, presidente de UPTA. En Galicia, los extranjeros suponen la mitad de todo el incremento de altas, cerca de 640.

Después de llevarse el peor golpe del pinchazo económico en el primer ejercicio con el coronavirus, Canarias y Baleares lideran la recuperación del número de autónomos, con alzas del 4,1% y el 2,9%, respectivamente. Hay una enorme diferencia en la evolución dentro del colectivo en Galicia. Pontevedra destaca entre los territorios más dinámicos (1,5% de subida) después de incorporar 1.000 afiliaciones al régimen. En A Coruña fueron 639, lo que supone un ascenso del 0,7%. Ourense, donde se redujeron un 0,4%, y Lugo, con otro recorte del 1,2%, prolongan su agonía.

Al igual que entre los asalariados, se nota la fuerza de algunos sectores que compensan la todavía debilidad de otros, tradicionalmente fuente de contratación y de autoempleo. Educación, sanidad, servicios personales, consultoría “o la logística y el transporte, donde se están desempeñando puestos de alta cualificación, y el tirón de la última milla, un elemento tractor para nichos de autoempleo”, cuenta Abad.

El desplome del sector primario y “la saturación” de comercio y hostelería

El régimen especial de autónomos crece en Galicia a pesar de que las actividades más representativas del colectivo siguen adelgazando. La que más, el sector primario. En el último año, la agricultura y la ganadería perdieron casi 1.200 trabajadores por cuenta propia. Una caída del 4,6%. “Por mucho que se hable de la apuesta por el rural, la realidad es que se está abandonando y seguirá así mientras no aparezcan alternativas factibles para que la actividad sea rentable. Nuestros compañeros de Unións Agrarias llevan años denunciando el problema de los precios en origen”, recuerda Eduardo Abad, máximo responsable de UPTA. En este caso, además, no hay un trasvase de mano de obra al régimen general, que en el campo únicamente ganó en el último año 92 afiliaciones. Los autónomos del comercio minorista bajaron un 1,3% (384 menos), un 0,9% (105) en los negocios mayoristas y la hostelería se quedó sin 223 trabajadores por cuenta propia, una reducción del 1,1%. “Son sectores saturados”, explica Abad. “A menudo se presentan como actividades fáciles. Lo parecen, pero no lo son. Se necesita una capacitación que no existe ahora mismo”, asegura. Un déficit agravado por la pandemia, de la que los dos sectores salen con muchos deberes por hacer para adaptarse a las nuevas formas de consumo.