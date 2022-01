Mangualde: 60 años de la simbiosis lusogalaica de Stellantis

Mangualde, la planta portuguesa del grupo Stellantis, seguramente no existiría sin la de Vigo, y ésta, de igual forma, no sería todo lo que es hoy en día –la primera factoría del gigante automovilístico que pilota Carlos Tavares– sin el centro luso. Se complementan, se necesitan y juntas son más competitivas. De hecho, esta simbiosis lusogalaica ha sido el germen de la estructura de polos industriales –ahora denominados clústers– que Stellantis ha extendido a todo su dispositivo fabril por los beneficios que aporta en ahorro de costes, generación de sinergias, etc. Mangualde celebra este año su sesenta aniversario con cifras récord de producción gracias al éxito de los modelos vigueses y con la incorporación de un turno extra de trabajadores para hacer frente a la subida de la demanda.

Vigo y Mangualde, las más rápidas de PSA en recuperar su actividad Mangualde siempre ha ido de la mano de Vigo, hasta el punto de que durante años se ha considerado una planta satélite de la gallega. Especializada en vehículos comerciales ligeros, se nutre de los modelos de este segmento que fabrica Balaídos (en la actualidad, de los Citroën Berlingo, Peugeot Partner y Opel Combo; la cuarta silueta de Toyota solo se ensambla, por ahora, en Vigo) y carece de taller de embutición. Es decir, desde Galicia se envían las piezas de estampación que luego en ferraje dan forma a la carrocería, que se completa después en la línea de montaje. En cuanto a volumen de producción, sigue a años luz de Vigo: en 2021 ensambló 88.000 unidades, frente al prácticamente medio millón de coches de Balaídos. Y en plantilla lo mismo: algo más de 900 trabajadores en Portugal por los más de 7.000 gallegos. Balaídos y Mangualde fabricarán más de 260.000 furgonetas K9 ya el próximo año Pero Mangualde es clave para la competitividad de Vigo. Sobre todo, a la hora de pujar por un nuevo lanzamiento industrial, ya que al ir de la mano los costes globales de este polo industrial se reducen considerablemente. Solo así Balaídos ha sido capaz de competir en el pasado con otras plantas de países low-cost, como la de Trnava, en Eslovaquia, y volverá a ser vital en el futuro cuando toque renovar la gama de los K9 (Berlingo, Partner, Combo, etc.). Carlos Tavares, el presidente de Stellantis –que hay que recordar que tiene orígenes portugueses–, siempre ha destacado la eficiencia de Mangualde (por sus menores costes de producción) y ha buscado una mejor comunicación con la planta de Vigo consciente de su potencial conjunto, exigiendo a Lisboa por ejemplo a potenciar la línea ferroviaria entre ambos puntos. PSA nombra director de Mangualde al vigués José Luis Alonso Mosquera Hasta la fecha, más del 95% de la producción del centro luso se destina a exportación, y la mayoría a través de la terminal Ro-Ro de Bouzas, y al frente al complejo fabril han estado muchos directivos o vigueses o forjados en Balaídos, empezando por el actual director del clúster de Vehículo Comercial de Stellantis en Europa, Juan Antonio Muñoz Codina. El responsable actual es José Luis Alonso Mosquera (otro vigués), y antes estuvieron José María Castro Covelo, Hamid Mezaib o Paulino Alonso. Entre sus objetivos, Mangualde aspira a que en el horizonte de 2025 ya el 70% de su producción esté compuesta por vehículos comerciales 100% eléctricos, para lo que está trabajando en la electrificación de la factoría. Inteligencia Artificial en Vigo Stellantis está implantando en Vigo un nuevo sistema de gestión inteligente de la estufa de Cataforesis en Pintura que le permitirá lograr mayor eficiencia en la explotación de la instalación. La cataforesis es uno de los tratamientos al que se somete la carrocería para obtener una buena resistencia física a la corrosión. Inédito en el mercado, el nuevo software va a regular el consumo de las estufas (gas y electricidad) y reducir significativamente las emisiones de CO2, asegurando la sostenibilidad de este proceso sin comprometer ni la eficiencia ni su calidad. Se alimenta del big data de Pintura y tendrá capacidad de autoaprendizaje.