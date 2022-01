La agencia que representa a Andrés Iniesta y a otros tantos futbolistas se abre mercado a sí misma a través del videojuego, el mundo del deporte electrónico, la música y la producción de contenido audiovisual. La firma, que empezó como una agencia de representación e intermediación en el mundo del fútbol, ha comunicado este martes que diversifica su oferta "para dar respuesta a las necesidades y oportunidades de negocio en el mundo del entretenimiento" y que lo evidenciará con un cambio de nombre: la hasta ahora Sports&Life se convierte en Never Say Never (NSN). Con este movimiento, la marca aspira a duplicar su facturación hasta superar los 20 millones de euros.

De acuerdo con un comunicado, para lograrlo la agencia ha aumentado su plantilla hasta los 70 empleados, que están repartidos entre sus oficinas de Barcelona y Madrid, de Kobe (en Japón), Ciudad de México, Seúl (Corea del Sur) y Tel Aviv (Israel). En este sentido, parte del plan estratégico para este año es abrir todavía más oficinas en Oriente Medio y reforzar su papel en América del Norte. Según el consejero delegado de la empresa, Carlos Rodés, el cambio de nombre y la diversificación de servicios responde a la voluntad de "descubrir y crear nuevas oportunidades para potenciar las marcas y el talento en el ámbito del entretenimiento y de sus diferentes canales, a la vez que generar más cuota de mercado". Conciertos y eSports La nueva NSN ya ha avanzado alguno de los proyectos en que se embarcan estas nuevas áreas de negocio. El primero y más importante es la organización anual de un concierto relacionado con La Liga que se celebrará al final del campeonato en estadios de futbol de primera división. Este año, por ejemplo, se hará el 11 de junio en el estadio del RCD Espanyol y contará con Rauw Aleandro, María Becerra y Steve Aoki como cabezas de cartel. En el área del deporte electrónico (los eSports), la agencia ya lleva las cuentas precisamente del Espanyol y de la Real Sociedad. Además, la nueva orientación de la empresa no altera de ningún modo los proyectos de inversión y capital riesgo que la firma tiene en marcha. Sports&Life (ahora Never Say Never) es uno de los inversores de la hamburguesería Vicio, de la agencia de viajes de lujo Sports & Travel o de la creadora de 'leads' comerciales Leader B2B, entre otras. De hecho, para este año la empresa prevé sellar tres nuevas operaciones de inversión en nuevos territorios, avanza el comunicado.