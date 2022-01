Stellantis insiste: la alta tensión es “determinante” para el futuro próximo del tejido industrial vigués

Stellantis, el mayor fabricante de automóviles asentado en España (con más de 15.000 trabajadores directos en sus tres factorías), ha vuelto a hablar alto y claro sobre uno de los principales problemas que frenan la competitividad y complican el futuro de su principal planta: Vigo. El enganche del polígono de Balaídos a la red de Muy Alta Tensión (MAT) que atraviesa Porriño es “determinante en el futuro próximo para el tejido industrial gallego”. La multinacional que preside Carlos Tavares calcula que al año pierde de media 12.000 coches a causa de los huecos de tensión (microcortes) por la baja fiabilidad del suministro eléctrico de la red actual, de 132 kilovoltios, y prevé que esta situación empeore en los próximos años debido a la transformación energética de la planta y la electrificación de su gama (la UE prohíbe vender coches de combustión e híbridos a partir de 2035), por lo que la única solución que concibe es la conexión a la red de 220 kV de la línea Atios-Pazos. Cualquier otra alternativa, mantiene, sería un parche.

Stellantis responde así a las declaraciones de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que aseguró el jueves en una visita a Galicia que tiene una reunión pendiente con el grupo para que le aclare y argumente cuáles son sus argumentos y necesidades, información que ya está en manos de este y los anteriores gobiernos desde hace años. Transición Ecológica decidió el pasado año retirar de la planificación de Red Eléctrica de España hasta 2026 el enganche de Balaídos, un proyecto conocido como Nuevo Vigo 2020, y crucial para reducir los huecos de tensión que se originan sobre todo cuando se producen descargas eléctricas por tormenta en el tendido de las provincias de Pontevedra y Ourense. Incluye el enganche a la red de 220 kV, mucho más fiable, y la construcción de una subestación en Balaídos, obra que está dispuesta a financiar la Zona Franca.

“Tras presentar alegaciones a la exclusión del Proyecto Nuevo Vigo de la planificación de Red Eléctrica de España y no recibir respuesta, solicitamos hace semanas un encuentro con la Secretaria de Estado de Energía para explicarle en detalle la situación. Esperamos respuesta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y estaremos encantados de poder explicarles con detalle las razones por las que necesitamos la conexión a la red de Alta Tensión”, indicó ayer a FARO un portavoz de la compañía.

Ribera hizo alusión a un dato de sobra conocido: que Stellantis no alcanza por ahora los umbrales de consumo y potencia mínimos requeridos para esta inversión; no los cumple ahora, pero los rebasará en un futuro próximo. “Somos conscientes de que nuestra planta no alcanza los umbrales para considerar prioritaria su conexión a la red de 220 kV y por eso solicitamos la excepcionalidad, que corresponde al Gobierno aprobar y que se ha autorizado en otros casos. Nuestra petición se fundamenta básicamente en dos aspectos: calidad del servicio y previsiones de futuro”, esgrime la empresa.

Stellantis explica que los estudios técnicos que ha realizado con la Universidad de Vigo desde 2013 demuestran que la conexión a la Alta Tensión reduciría drásticamente los cortes de suministro que sufren por incidencias en la red de transporte debidas a inclemencias meteorológicas, e igualmente evidencian que no hay posibilidades de mejora en la red de 132 kV más allá de lo realizado en estos años con importantes inversiones por parte de la empresa, como avanzó este periódico.

Actualmente los cortes de tensión nos provocan una media de 60 paradas al año y en cada una de ellas perdemos alrededor de 200 vehículos, esto son 12.000 vehículos al año. Y el problema tiende a agravarse atendiendo a las previsiones de futuro, ya que la transformación energética y la producción de vehículos eléctricos incrementará la necesidad de un servicio de alta fiabilidad.

“La decisión del Gobierno respecto a esta excepcionalidad, que hoy necesariamente solicitamos en virtud de los umbrales que están definidos, será determinante en el futuro próximo para el tejido industrial de Vigo”, remarca.