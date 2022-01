“La de Gondán suena bien, pero no puedo descartar al resto de ofertas”

Sergio Gálvez (soldador, 47 años, de UGT) es el presidente del comité de empresa de Hijos de J. Barreras desde hace trece años.

–¿Se imaginaba hace un año llegar a esta situación?

–Nosotros sabíamos que la situación era complicada se entregase o no el Evrima. Cuando se salió de la reestructuración nadie sabía cómo iba a quedar el astillero con dos contratos complicados como eran Havila y Armas. Lo que pasa es que cuando Ritz compra el astillero todo cambia: empezaron a comprometer una carga de trabajo si daba viabilidad aun teniendo problemas con esos dos contratos. La situación ha ido variando según sucedían las cuestiones. Sacar el barco y traer a Kroll cambió todo y creo que ni Ritz tenía previsión de llegar a esto.

–¿Qué pasó?

–Yo creo que ellos pensaban que comprometiendo una obra [Evrima] el Estado le iba a dar dinero para sacar de en medio los problemas de Havila y Armas. A partir de ahí, tendrían el astillero libre de cargas, pero hay que sumarle también la gestión de cómo se hizo el crucero, que planteó muchas dificultades no tanto imputables al astillero, sino a aquel que tenía que haber definido el barco, que es el armador. Al no ser capaces, se ha comprometido toda la situación.

–¿Cree que todo parte de eso?

–Bueno, viene de una época anterior. Ritz gestiona un astillero en un momento complicado y con la restructuración ya teníamos una situación sin retorno con Armas y con Havila cancelados. ¿Que podrían haberlo hecho mejor? Yo creo que sí. ¿Que no fue su mejor inversión? Pues puede que sí, también.

–¿La salida del crucero debilitó la posición al astillero?

–No, no lo creo. Trabajar con el Evrima en el astillero era un riesgo. Y tenemos ejemplos, como el de Vulcano, que se acabó el ferri, pero dejó 60 millones en pérdidas. El gran miedo que teníamos como comité de empresa era que el armador primara por encima de todo el barco y que el sobrecoste quedase para el astillero, lo que repercutiría también en las auxiliares. Aunque la salida del Evrima le hizo daño reputacional al astillero, también podemos decir que hoy tenemos un proceso de venta porque el crucero no deja un problema económico ni a las empresas ni al propio astillero, que estaría saneado de no ser por Havila y Armas.

–¿Siente engañado por Prothero?

–La sensación que nos dio a nosotros es que esta gente sí quería acabar el barco en Barreras. El problema es que cuando cogieron el astillero siguieron con la política de cambio tras cambio en el proyecto. Por otro lado, estaba la presión de los acreedores, en el juzgado. Ellos tenían miedo de un embargo. A nosotros sí que se nos comunicó que volvía y siempre trabajamos con esa idea, porque no era tampoco el primero que salía remolcado. Visto en perspectiva, creo que, si el astillero se vende en una situación en la que se le va a dar futuro, creo que si el Evrima hubiese permanecido el tiempo que lleva en Santander, el astillero estaría quebrado.

–¿Se equivocó entonces al confiar en sus promesas?

–Yo no soy de desconfiar. Y no fue a mí solo, ninguna de las tres centrales sindicales puso mayor problema. El barco no volvió y fue una decepción, no cabe duda, pero a día de hoy lo mejor que le ha podido pasar a Barreras es que el Evrima saliera. Si el armador tuviese que decidir entre salvar el astillero o el barco iba a ser siempre el barco.

–Llegó a hipotecar los terrenos privados a su nombre...

–Se hipotecan en la reestructuración. Siempre han estado hipotecados, siempre, hasta con el Igape. Por eso ahora decimos que sacar los terrenos al astillero es un error, porque cuando vas a construir cualquier barco siempre te piden un aval, y Barreras siempre ha puesto como aval sus terrenos. A mí me dijeron que con la venta se iba a levantar esa hipoteca.

–¿Cómo valora el paso de Ritz por Barreras?

–Ellos no gestionan astilleros y tuvieron una visión de negocio muy mala. No saben lo que es ni cómo construir un barco. El mayor error de Prothero fueron los fichajes estrella que hizo, no solo en Barreras, sino en el entorno de la propia armadora. No fueron capaces de salir del problema y no por el astillero, sino por el Evrima.

–¿Qué le parecieron las pintadas contra Ritz y UGT que aparecieron en Barreras?

–A UGT se la mencionó por la firma del ERTE. Alguien mandó pintar allí y punto. No tenía recorrido, el astillero llegó a diciembre con eso.

–Reconoce que es “impopular”. ¿Por qué?

–Todos los presidentes de comité de empresa lo somos, y más los que tomamos decisiones complicadas. Si el astillero al final sale es un logro de todos, pero las decisiones en caliente nadie las suele entender y si están mediatizadas y solo van de parte aún se entienden menos. A los presidentes son a los que más se cuestiona porque no se entiende. Desde que apostamos por Pemex, el astillero ha tenido una deriva complicada, es cierto, pero no ha cerrado.

–Tras conocer las propuestas, los tres sindicatos a priori se mostraban más favorables a la de Gondán.

–Gondán tiene un histórico y hay que tenerlo en cuenta, es una oferta seria. Además, ha tenido la deferencia de incorporar a toda la plantilla, por lo tanto, mi agradecimiento público. Ahora tenemos que leer la letra pequeña, cómo va a ser la gestión del día a día y la carga de trabajo. Saber si se viene a llenar las instalaciones o a un modelo pequeño, con lo que no tendríamos un Barreras de 3.000 o 4.000 trabajadores. De entrada, suena bien, pero no puedo descartar al resto de ofertas.

–¿Tampoco a Armón por absorber a solo 20 trabajadores?

–No, porque también puede cambiar ahora en el proceso judicial y variar su discurso. A mí de momento no me cuadra, pero hay que ser prudente. Nos decían que teníamos que posicionarnos, pero hasta que no conozca las ofertas en profundidad no lo haré. Bastante agradecimiento hay que tener por aquellos que quieren poner dinero por nosotros.

–Por último, está Marina Meridional. ¿Qué opinión le merece?

–Es una gran incógnita en la construcción naval, pero tengo un gran respeto por las empresas que quieren poner dinero en el naval. No es un sector que atraiga la inversión. Tenemos que darle respeto a una oferta que quiere poner el dinero. Otra cosa es que se hace camino al andar. No podemos decir que queremos a Armón o Gondán y que al final la jueza se decante por Marina Meridional. Probablemente habrá cambios en las ofertas, lo que digo es que hay dos que cumplen las expectativas de la plantilla y con esas se puede trabajar.