Gondán activaría Barreras en un año y Armón ofrece invertir hasta 6 millones

Casi 190 empresas contactadas (de las que 127 fueron atarazanas), nueve muestras de interés firmes iniciales y, finalmente, tres ofertas vinculantes. El trabajo de Kroll al frente de Hijos de J. Barreras para buscar una compañía que quiera hacerse con las instalaciones del astillero vigués fue intensa, pero se acerca a la línea de meta. Y, según ha podido saber este periódico, la firma a la que Cruise Yacht YardCo (utiliza The Ritz-Carlton Yacht Collection como marca comercial y es propiedad del fondo Oaktree) encargó la batuta de todo el proceso coloca la medalla de ganador a Astilleros Armón. El grupo dirigido por Laudelino Alperi figura como el mejor valorado en la documentación técnica enviada por la consultora al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en la ciudad, en la que especifica cada una de las ofertas. Armón, concreta, propone pagar 8 millones de euros y promete dar carga de trabajo en solo seis meses, como ya se informó ayer, pero además se compromete a invertir entre 4 y 6 millones de euros para una actualización de la factoría. Eso sí, no aporta ningún contrato y renuncia a construir el ferri adjudicado por la italiana RFI a Barreras por 74 millones de euros, algo que no hacen Marina Meridional o Astilleros Gondán, el otro grupo asturiano que buscar hacerse con el mayor astillero privado de España y que asegura trabajo en grada para febrero de 2023.