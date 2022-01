Los directivos apuestan por diversificar el negocio como vía fundamental del crecimiento. Es una de las conclusiones de un estudio realizado por la consultora McKinsey entre 1.100 consejeros delegados de empresas de todo el mundo. De sus respuestas se deduce que el 50% de los ingresos globales en 2026 vendrán de productos, servicios y modelos de negocio que ni siquiera existen en la actualidad. Ocho de cada diez directivos europeos priorizan la creación de nuevos negocios como una manera de afrontar la disrupción dentro de sus industrias, quizá ante el convencimiento de que el cambio es difícil de afrontar desde organizaciones asentadas.

El informe The state of new business building de McKinsey determina que un 21% de los directivos considera que crear nuevos negocios es su prioridad principal -el doble que el año pasado-, mientras que para un 55% es uno de los tres imperativos de crecimiento. Si hace algunos años se impulsaba como virtud la cultura del cambio constante en la empresa, de las respuestas de los directivos se percibe que piensan que es más eficiente crear nuevas empresas para crecer que transformar la que dirigen. La digitalización, adopción de nuevas tecnologías y sostenibilidad son los tres factores con mayor impacto en el crecimiento derivado de la construcción de nuevos proyectos. Ocho de cada diez directivos (79%) declara estar priorizando el diseño de nuevos negocios como un medio de protección contra la disrupción de su industria y para generar nuevos flujos de ingresos para satisfacer a los accionistas y a los clientes. “Siete de cada diez compañías que apostaron por la construcción de nuevos negocios como su estrategia principal crecieron a tasas superiores que la media de otras empresas de sus sectores”, apunta Santiago Fernández, socio de McKinsey & Company en España.