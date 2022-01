2021, un año de récords para el empleo en España a pesar de la pandemia del coronavirus, se ha cerrado con una nueva marca histórica: 19.824.911 ocupados, según los registros de la Seguridad Social; nunca antes había habido tantas personas trabajando a la vez. Todo, por el aumento en diciembre de 72.553 afiliados, el cuarto repunte mensual consecutivo, que profundiza en el hito que ya se había alcanzado en octubre, cuando se superaron los 19,5 millones del récord anterior, de julio de 2019. Así, 2021 termina con 776.478 personas trabajando más que 2020, y 574.682 más que febrero de 2020, el mes anterior a la irrupción del coronavirus en nuestras vidas.

También en paro registrado se alcanzan nuevos hitos, aunque en este caso la cifra global, 3.105.905 desempleados, queda todavía lejos de los mínimos históricos. En diciembre la bajada del desempleo ha sido de 76.782 personas, con lo que se suman ya diez meses consecutivos de reducciones del paro, algo que nunca se había dado antes. A finales de 2021 había 782.232 parados menos que a finales de 2020, y 140.142 desempleados menos que al inicio de la pandemia.

Hostelería y ocio

Por sectores, y analizando los datos del Régimen General (el que agrupa a los asalariados) la recuperación del empleo en 2021 ha alcanzado a casi todos, aunque ha sido especialmente marcada en la Hostelería (+17,77%) y en las Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento (+16,24%), es decir, dos de los más golpeados por los confinamientos y las restricciones. También por provincias la recuperación ha sido generalizada: sólo Jaén (-0,02%), Ceuta (-0,8%) y Melilla (-1,86%) han despedido 2021 con menos empleo que 2020. Además, después de un 2020 en el que el empleo femenino retrocedió más (-1,94%) que el masculino (-1,79%), el año que acaba de terminar lo ha hecho con una recuperación mayor del empleo de las mujeres (+4,58%) que de los hombres (+3,63%).

En el caso del paro, las bajadas anuales alcanzan a todos los territorios y a todos los sectores. Los datos de contratación anuales muestran un incremento respecto a 2020 del número de contratos totales (19.384.359, un 21,58% más), y también -y especialmente- de los contratos indefinidos (2.113.341, un 36,73% más).

Erte

A final de año seguía habiendo 122.672 trabajadores en erte, 7.050 menos que en noviembre. La gran mayoría están incursos en las nuevas modalidades de erte covid (102.548), de los que una tercera parte, 30.251, se verán beneficiados por programas de formación, a cambio de las cuales sus empresas recibirán bonificaciones adicionales. Los sectores con más trabajadores en erte siguen siendo los de la hostelería y el turismo: las agencias de viajes tienen todavía a un 32% de la afiliación del sector incursa en erte, y el transporte aéreo un 10%.

El Gobierno se ha apresurado a valorar en las redes sociales las cifras de paro y afiliación. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacaba que "la reducción del paro en 2021 no tiene precedentes en la serie histórica: se ha reducido el desempleo entre jóvenes, mujeres, en las CCAA y en los diferentes sectores, especialmente en los servicios", y aseveraba que "las políticas de protección social y de ampliación de derechos frente a la crisis han funcionado". El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, subrayaba por su parte que "no sólo se ha superado el nivel de empleo previo a la Covid-19, sino que también se ha recuperado la tendencia creciente de los meses anteriores a ella, es decir, se vuelve a la tendencia que habríamos tenido de no haberse producido la pandemia".