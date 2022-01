El PP empieza a ver con mejores ojos la reforma laboral que pactó Yolanda Díaz con sindicatos y patronal. Pese a que Pablo Casado anunció rápidamente que se opondrán a la norma en el Congreso, la portavoz parlamentaria de los conservadores, Cuca Gamarra, admitió ayer que la reforma acordada es “menos mala de lo esperado”. Sin embargo, eso no supone que para su formación “sea suficiente” y, por el momento, siguen instalados en el no.

“Que al final la contrarreforma haya sido menos mala de lo esperado, no significa que para nosotros sea suficiente. Nosotros aspiramos no a algo menos malo sino a algo bueno y algo de futuro, no algo que deshace además un camino andado que ha sido bueno para España”, aseguró Gamarra en una entrevista a Europa Press. La dirigente popular lamentó que se eche abajo parte de la norma que impulsó Mariano Rajoy en 2012 y que, según ha dicho, permitió que España creara más de tres millones de puestos de trabajo.

La búsqueda de apoyos

En una posición muy diferente está Ciudadanos. El portavoz parlamentario naranja, Edmundo Bal, afirmó que el acuerdo entre el Gobierno, patronal y sindicatos es un “motivo de celebración” y aseguró que “el Parlamento tiene la obligación moral de respetar ese acuerdo, pero tiene que incorporar sus propias decisiones”. Además, se mostró satisfecho de que la nueva reforma laboral incluya algunas medidas que Cs lleva proponiendo desde su nacimiento.