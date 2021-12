“Los inversores temen que los jefes elegidos por su ADN en lugar de sus MBA puedan carecer de inteligencia o el impulso para hacer un buen trabajo”, reflexiona el diario británico Financial Times, en un artículo que sostiene que este temor que hizo caer la cotización de Inditex hace un mes es totalmente infundado, pues mantener a los herederos al frente de la compañía es, según su criterio, un ingrediente de éxito a largo plazo en las grandes empresas familiares. La reconocida publicación de negocios rompe una lanza por la presidenta in pectore del grupo textil coruñés y defiende que “es de esperar que Marta Ortega demuestre que, bajo su liderazgo, Inditex pertenece al mismo grupo confiable”.

Inditex anunció hace justo un mes el relevo en su cúpula, con la hija menor del fundador como presidenta no ejecutiva a partir del 1 de abril. Óscar García Maceiras pasó ya en ese momento a ejercer de consejero delegado, un cargo que de momento desempeña junto a Pablo Isla, que el 31 de marzo dejará la presidencia y pondrá fin a 17 años en la compañía de Amancio Ortega.

La futura presidenta de Inditex dio un paso al frente el pasado septiembre cuando sorprendió con la que hasta hoy es la única entrevista que ha concedido —su padre no ha dado ninguna—. Eligió un medio estadounidense, la revista de The Wall Street Journal, la biblia del periodismo económico, y avanzó que estaba dispuesta a ocupar en el lugar que la empresa requiriese para ella: “Estaré donde Inditex más me necesite”. Dos meses después, el grupo desveló que será presidenta. Como todo cambio, el anuncio causó cierta inquietud en la Bolsa, que ese día reaccionó con una caída de las acciones del 6,1%, pero la cotización se recuperó un 4,53% al siguiente. El precio se ha mantenido en este mes.

Más estables en el tiempo

Ahora es otro medio económico, esta vez británico, el que refrenda la capacidad de Marta Ortega para llevar el timón de Inditex. Y es precisamente la estabilidad el rasgo que más destaca Financial Times en este relevo generacional. El artículo publicado esta semana defiende que las empresas familiares que mantienen en la presidencia a personas de la familia fundadora son más estables en el tiempo.

El texto alaba la virtudes de Marta Ortega, que además de ser hija de Amancio Ortega —la única de su segunda matrimonio, con Flora Pérez Marcote— ha enfocado su formación y su carrera a desempeñar un papel relevante en Inditex.

Marta Ortega es licenciada en Empresariales y se especializó en empresariado internacional por la European Business School de Londres. Como ella misma recordaba en su conversación con The Wall Street Journal Magazine, empezó a trabajar en Inditex de dependienta en una tienda de Londres. Hace ya 15 años. Desde entonces ha ocupado puestos de responsabilidad. El último, en la dirección de diseño y desarrollo de producto de Zara Woman. En tres meses ocupará el trono de la empresa familiar.