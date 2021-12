La ministra de Defensa austriaca, Klaudia Tanner, advertía la semana pasada sobre el gran apagón que podría sufrir Europa y de los riesgos que supondría para la población. Su aviso se fundamenta en el informe anual 'Sicher, un Morgne?' elaborado por investigadores que trata de prever los posibles peligros que podrían afectar tanto a Austria como al resto de países de Europa con una perspectiva temporal de 18 meses. Tras la crisis de la pandemia por coronavirus, el informe pone el foco en apagón masivo, esto es, una falta generalizada de energía, infraestructura y suministro.

Sin embargo, ¿qué opinan los expertos y las autoridades españolas al respecto? ¿cuáles son los motivos por los que podría producirse un apagón masivo?

"No tiene fundamento"

La posibilidad de un apagón eléctrico en España "no tiene fundamento" y que el Gobierno de Austria haya alertado a su población del peligro de que se produzca uno a escala europea es una amenaza "apocalíptica" que, si bien es posible, no es probable, ha explicado en conversación con Europa Press el profesor del área de Empresa de la Universidad Europea de Valencia y experto en suministro energético Roberto Gómez-Calvet.

"No he llegado a entender ese mensaje, está fuera de contexto. Los reguladores eléctricos de Europa son los mejores del mundo", opina el académico acerca de la alerta lanzada por las Fuerzas Armadas austríacas.

Gómez-Calvet apunta que en España existen diversos mecanismos para que, en caso de un desabastecimiento energético, este no llegue a concretarse en un apagón generalizado en las ciudades o en los hogares.

Uno de ellos son los llamados contrato de interrumpibilidad y que afectan a los grandes consumidores energéticos, como fundiciones o cementeras, por ejemplo, que compran la electricidad más barata que los consumidores individuales porque "tienen un compromiso de que si hay necesidad interrumpen su actividad", explica el experto, que también defiende que esas restricciones no afectarían en ningún caso a los hogares, porque "sería muy complicado de gestionar".

Por otro lado, también señala que España ha estado quemando carbón durante décadas y, a pesar de que la gran mayoría de las centrales nacionales de este tipo ya han sido desmanteladas, en caso de necesidad extrema se podrían poner en operación en "un par de días" alrededor de cinco gigavatios hora de energía procedentes de esta fuente.

Asimismo, subraya que en caso de que se produzca un desabastecimiento de gas derivado de los cambios en el suministro desde Argelia debido a su tensión política con Marruecos, España cuenta con unas reservas estratégicas de gas para abastecer la demanda durante alrededor de 20 días.

Acerca de la posibilidad de un apagón energético en España y en la misma línea que Gómez-Calvet, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó este viernes que el suministro de electricidad está garantizado y descartó "con rotundidad" ese riesgo.

Lo que sí augura el experto es una subida de los precios de la electricidad en España y apuesta por que el precio del megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista se mantendrá por encima de los 200 euros. De hecho, octubre pasara a la historia como el mes con el precio medio de la luz más caro de la historia y se situará por encima de esa cota de los 200 euros, superando así los 156 euros de media que se registraron en septiembre.

El académico también ha subrayado que el cierre del gasoducto Magreb-Europa y la canalización del gas procedente de Argelia a través del gasoducto Medgaz, de menor capacidad, supone que para cubrir la demanda española se necesitará suplementar esta nueva vía con gas natural licuado transportado en buques metaneros, "unos barcos muy costosos" en su operativa y que en la coyuntura actual muchos países "se están rifando" sus servicios.

"En el medio plazo los precios deberían estabilizarse y no debería haber una crisis como la que están vaticinando desde Austria. Es posible, sí. Es probable, no. Reactivar un sistema electrico cuesta mucho, no es cuestión de decir vamos a volver a subir los fusibles para poder reconectarlo", valora el académico.

Reservas de gas para 20 Filomenas

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha insistido este martes que España cuenta con reservas de gas para entre 40 y 43 días, lo que llegaría para cubrir 20 episodios como el de Filomena.

"El episodio más tenso que hemos vivido en los últimos años ha sido Filomena y consumimos el equivalente a dos días. Tenemos una reserva muy, muy, muy importante", ha defendido la ministra en declaraciones a TVE.

Ribera ha subrayado que España lleva trabajando desde hace meses en garantizar el suministro de gas debido a que las relaciones entre Marruecos y Argelia estaban rotas desde el verano y sabiendo que no iban a renovar el contrato que finalizaba el 31 de octubre para el gasoducto Magreb-Europa, a través de cual Argelia transportaba gas natural a España vía Marruecos.

Ante esta situación, España decidió acumular reservas e incrementar los 'slots', es decir, la llegada de barcos durante todo el invierno para la descarga en plantas regasificadoras, lo que ha permitido contar actualmente con reservas para entre 40 y 43 días de consumo.

Además, Ribera ha señalado que el gasoducto de Medgaz se está preparando para bombear más gas, lo que prácticamente permitiría cubrir el consumo previsto para España para este año. "Todavía habría una parte importante, pero menor, del conjunto de gas que tendremos que consumir en 2022 que llegará a través de barco", ha explicado la ministra.

En todo caso, ha recordado que Argelia ha mostrado su plena predisposición a ofertar más gas a España si fuera necesario. "A partir de ahí son las propias compañías las que entran en contrataciones técnicas y de precio", ha indicado.

Tranquilidad: no habrá apagón eléctrico

La ministra ha asegurado que, con arreglo a toda la información disponible, no se está ante ningún escenario que lleve a pensar en un apagón eléctrico.

"Con toda la tranquilidad y rotundidad, éste no es un escenario probable para España", ha señalado Ribera, que ha pedido "tranquilidad" a los españoles porque el sistema funciona bien, tal y como se demostró con Filomena.

Además, ha indicado que España es "casi una isla energética", con una interconexión que, aunque inferior a la deseada por el Gobierno, supone al mismo tiempo un "cordón sanitario, una barrera" para que cualquier problema en una línea europea acabe repercutiendo en España.

En cuanto al precio de la luz, Ribera mantiene el compromiso del Gobierno de que a finales de 2021 el precio medio que pagarán los hogares será equivalente al de 2018.

La ministra ha negado que España tenga "la menor intención" de salirse del marco de la Unión Europea y ha precisado que lo que se le pidió a Bruselas era suspender algunas de las reglas vigentes en el mercado eléctrico, como se ha hecho a otro nivel con las reglas fiscales.

Por último y en relación a la reforma laboral y la polémica entre los dos partidos del Gobierno, Ribera considera "hasta cierto punto normal" que cada uno de los ministros que se siente implicado intervenga.

En todo caso, ha insistido en que esta reforma debe hacerse con el consenso de los agentes sociales y que "hay que escuchar bien" a todas las partes implicadas. En su opinión, habrá acuerdo y se logrará "de manera pacífica".