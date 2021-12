Ritz elegirá en 2 semanas al nuevo dueño de Barreras: será Armón, Gondán o Argos

“Serán causa de caducidad de la concesión los siguientes incumplimientos: cesión a un tercero del uso total o parcial, sin autorización de la Autoridad Portuaria [...] y transferencia del título de otorgamiento, sin autorización de la Autoridad Portuaria”. Así lo dicta textualmente el Real Decreto 2/2011, del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante.

Los gestores de Kroll remitirán su propuesta al juzgado para que habilite una escisión de la unidad productiva | El Puerto deberá validar la operación antes de liquidar el astillero

En resumen, no se podrá mover un papel para la venta de la unidad productiva de Hijos de J. Barreras sin contar previamente con el visto bueno del Puerto de Vigo. Y, si la propiedad del astillero quiere evitar un nuevo caso Vulcano –donde la empresa compradora se quedó sin salida al mar por una mala aplicación de los plazos legales–, tampoco podrá liquidar la sociedad antes de que la entidad que preside Jesús Vázquez Almuiña autorice primero quién va a dar una nueva vida a los casi 90.000 metros cuadrados de los que dispone hoy la atarazana viguesa.

El rocambolesco “crac” de Barreras Leer más

La intención de la consultora que gestiona este proceso –Kroll, contratada por Ritz-Carlton Yacht Collection (marca comercial que utiliza Cruise Yacht Opco)– es de elegir en dos semanas al futuro dueño de las instalaciones, y trasladar su elección al Juzgado de lo Mercantil. La terna está entre estas empresas: Astilleros Armón, Astilleros Gondán y Marina Meridional (Grupo Argos).

No serán elegidas en un proceso de concurso-liquidación, dado que el Puerto no lo ha aprobado todavía y eso supondría la pérdida de los más de 67.000 metros cuadrados de concesión administrativa.

El fiasco de Prothero en Barreras acaba en el banquillo judicial Leer más

Esto no significa que Barreras evite pasar las Navidades en la antigua suspensión de pagos. “La transmisión de la unidad productiva podrá realizarse ahora en cualquier momento del concurso, no solo en una fase de liquidación”, explica el abogado de On Tax & Legal Ramón Ozores, en referencia a los cambios introducidos en la ley. Kroll podrá solicitar el concurso voluntario del astillero o plantear una propuesta anticipada de convenio que incluya la venta de la unidad productiva.

Este es el importe millonario en trabajos que Ritz desvió de Barreras a Astander Leer más

De este modo el proceso de venta de las instalaciones ya entrará en terreno judicial, donde deberá dirimirse necesaria y finalmente. Hijos de J. Barreras no está concursada de momento –no es insolvente, está pagando nóminas y otros gastos corrientes–, tanto porque así lo decidió la propiedad como porque la normativa COVID ha impedido que prosperen la cascada de demandas de quiebra en su contra. El contrato de Kroll expira el 31 de diciembre y, con él, su vinculación a este proceso.

Show more

El papel de la jueza

La misma normativa concursal determina que la jueza del Mercantil con sede en Vigo, Amelia Pérez, podrá autorizar un mecanismo de venta distinto a la subasta judicial o extrajudicial. Aunque el poder de decisión recae en los actuales dueños del astillero –el fondo Oaktree, titular de Ritz-Carlton Yacht– a la hora de escoger un ganador, la magistrada tendrá poder de decisión.

“Normalmente siempre prevalece la oferta que aporte un precio más elevado, pero puede decantarse por otra que sea un 15% por debajo a la superior si considera que garantiza mejor la continuidad de la actividad” Ramón Ozores - Abogado de On Tax & Legal

A Ritz-Carlton no han satisfecho las propuestas recibidas; distintas fuentes consultadas han apuntado que solicitará una revisión al alza de las ofertas a Armón, Gondán y Marina Meridional por el contrato adjudicado por parte de Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Un buque de 150 metros con un presupuesto de apenas 74 millones de euros que no tiene financiación o respaldo de una aseguradora. El contrato establece un periodo de ejecución de 1.025 días, del que una tercera parte es para el desarrollo del proyecto técnico. El grueso de los empleados de Barreras está, desde el pasado verano, con el contrato suspendido (ERTE).

La opereta sin fin de Hijos de J. Barreras Leer más

En cuanto a la plantilla, se producirá una sucesión de los trabajadores y cuotas a la Seguridad Social de aquellos que se traspasen con la unidad productiva. No ha trascendido la propuesta de ninguna de las interesadas a este respecto. De igual modo, la opción elegida se subrogará los derechos y obligaciones de Hijos de J. Barreras que acompañen a esta operación, salvo los que decidan quitar. De este modo la delimitación del perímetro se podrá ajustar a las necesidades de cada una de ellas. Si Oaktree elige finalmente la vía de la liquidación directa, los terrenos del Puerto deberán salir a un proceso de concurso de libre concurrencia, que podría demorar años la reactivación de la actividad en ellos.