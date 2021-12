Los alimentos se suman a la energía y dejan la inflación en Galicia al borde del 6%

La cuesta de enero será este próximo 2022 la siguiente etapa de un escarbado peregrinaje para el bolsillo del consumidor. Van once meses consecutivos de precios al alza en Galicia y diciembre no será una excepción. El Instituto Galego de Estatística (IGE) prevé que la inflación acabe el año en el 6%. Se quedó ya a las puertas de tocar esa tasa el pasado noviembre, cuando alcanzó el 5,9%, su nivel más alto en 29 años y medio. Hay que retroceder hasta abril de 1992 para encontrar una subida de semejante calibre. Por si el encarecimiento de la electricidad y los combustibles de automoción no fueran ingredientes más que suficientes, ahora se suma el fuerte repunte de los alimentos para presionar todavía más el coste de la vida.

Realmente, lo raro sería que la alimentación se abaratase. La serie histórica del Índice de Precios al Consumo (IPC) con el detalle por comunidades de la evolución de los productos básicos en la nevera de los hogares llega hasta 1979. Pues en estas más de cuatro décadas, los alimentos solo cerraron con una caída de los precios en 2009. No bajaron ni en 2020 porque la pandemia disparó la demanda de los hogares para afrontar el confinamiento y los muchos meses de restricciones en la hostelería en medio de un momento delicadísimo para la distribución por la ruptura de las cadenas de abastecimiento. La cesta de la compra acumula su mayor alza de precios en Galicia en nueve años Así que en su caso, la inflación llueve sobre mojado, con un enésimo ascenso que esta vez se debe a la sequía de algunas materias primas en los mercados internacionales y los incrementos del recibo de la luz y el transporte. Destacan el aceite, un 25% más caro que en noviembre de 2020 por el cuello de botella de los cereales. El precio de la carne de cordero se elevó un 16,7%; un 9,4% el del agua, zumos y refrescos; un 8,4% el del azúcar; un 7,3% los huevos; y un 5% el pescado, entre otras subidas. De ese 5,9% de subida anual en la inflación el mes pasado en Galicia, alimentación y bebidas no alcohólicas aportan casi un punto. La repercusión del encarecimiento sin tregua de los carburantes y combustibles es de más de 2,6 puntos tras un ascenso del 33,6% sobre los precios de hace un año. La ligera contención de la cotización de la electricidad en el mercado mayorista en noviembre permitió que la factura se redujese un 3,4% en la tasa mensual en la región. Aún así, los precios siguen disparados respecto al año pasado: un 43%, concretamente. Son cuatro puntos por encima de la subida de la electricidad y el gas en todo el Estado. El dato nacional de la inflación se situó en el 5,5%. El “pool” pulveriza récords y la bajada fiscal seguirá cuatro meses El precio de la luz en el mercado mayorista alcanza hoy un nuevo récord tras superar por primera vez los 300 euros por megavatio/hora (MWh). La media diaria en el pool se sitúa 302,48 euros/MWh, un 3,7% más que ayer y cuatro veces por encima de hace un año. A las 5.00 de la mañana estará el coste más bajo de la jornada, unos 252 euros por MWh, mientras que el pico se alcanzará a las 21.000 horas: 345 euros. La ministra de Hacienda, avanzó ayer que el Gobierno va a prorrogar la bajada de los impuestos que afectan a la factura eléctrica durante el primer cuatrimestre de 2022. En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, María Jesús Montero confirmó que las medidas fiscales adoptadas para paliar la subida de la electricidad se mantendrán, sin detallar si esta extensión afectará a todos los tributos rebajados. A lo largo del pasado año, el Gobierno bajó el IVA de la electricidad del tipo general (21%) al reducido (10%); suspendió el impuesto a la generación eléctrica que pagan las empresas con un tipo del 7%, y bajó el impuesto especial de electricidad que reciben las comunidades autónomas.