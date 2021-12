La UE avala 51 proyectos de hidrógeno “limpio” innovadores y viables en Galicia

A la revolución del hidrógeno le acompaña la etiqueta “verde” para guardar las distancias con sus predecesores. Realmente no es un combustible nuevo. Se consumen unas 70 millones de toneladas al año en todo el mundo y alrededor de 500.000 en España como materia prima de las refinerías (70%), las fábricas de productos químicos (25%) y de forma residual en la metalurgia y algunos otros sectores. La inmensa mayoría usa hidrógeno “gris”, elaborado a partir de gas natural u otros hidrocarburos ligeros (metano o gases licuados del petróleo, por ejemplo) mediante la técnica del reformado por vapor, según los datos incorporados a la Hoja de Ruta del Hidrógeno del Ministerio para la Transición Ecológica.

Existen también el hidrógeno “negro” con carbón; el “rosa”, vinculado a la energía nuclear; y el “azul”, de producción muy similar al “gris”, pero incorporando técnicas de captura, uso y almacenamiento de CO2 para reducir las emisiones a la atmósfera. En cualquiera de ellos hay detrás fuentes fósiles o impacto medioambiental, mientras que el hidrógeno de origen renovable nace de la separación del oxígeno en el agua a través de un proceso de electrólisis alimentado con generación eólica o fotovoltaica.

Alianza con administraciones y promotores

Por el momento, la UE evita los colores. Solo habla de hidrógeno “limpio”, sin más matizaciones, en la plataforma creada con la industria, las administraciones y la sociedad civil para impulsar el despliegue a gran escala de tecnologías de producción y redes de distribución del elemento químico en su versión “renovable y bajo en carbono”. La European Clean Hydrogen Alliance surgió en julio de 2020 y “forma parte de los esfuerzos de la UE para garantizar el liderazgo industrial y acelerar la descarbonización de la industria de acuerdo con sus objetivos de cambio climático”. Aprovechando la celebración de su tercer foro, la Comisión Europea acaba de presentar una “cartera de proyectos de inversión innovadores y viables” tras cribar las más de 1.000 propuestas que los promotores hicieron llegar a la alianza.

Cartera de proyectos de Hidrógeno Limpio identificados por la UE Proyectos Objetivos de Hidrógeno Verde en España a 2030 1-3 4-9 PRODUCCIÓN 10-15 4.000 MW de potencia instalada en electrólisis, el sistema de generación renovable que usa energías limpias y agua. Como hito intermedio, la Hoja de Ruta del Ministerio para la Transición Ecológica aspira a contar con entre 300 y 600 MW en funcionamiento en 2024 16-25 >25 CONSUMO La industria concentra casi la totalidad de las 500.000 toneladas de hidrógeno consumidas anualmente en España. En su mayoría, es de origen fósil. El objetivo es que el 25% proceda de fuentes renovables MOVILIDAD Contar con una flota de, al menos, 150 autobuses, 5.000 vehículos ligeros y pesados y 2 líneas de trenes comerciales que empleen hidrógeno verde. La red de hidrogeneras deberá contar con un mínimo de 100 puntos y maquinaria de handling en los primeros 5 puertos y aeropuertos

La selección final supera las 750 iniciativas, de las que 51 están previstas en Galicia o tienen a la comunidad entre sus territorios principales. Es, junto a Andalucía, Cataluña, Noruega, el Ródano francés y parte del territorio de Westfalia en Alemania, una de las regiones europeas que acumula mayor cantidad de proyectos en el pipeline de la European Clean Hydrogen Alliance. ¿Significa esto que las autoridades comunitarias financiarán la ejecución o tendrán alguna ventaja regulatoria? No. La publicación sirve, sobre todo, de escaparate para atraer a los inversores por las garantía que aporta la evaluación de la propia UE.

Grandes energéticas

Las grandes energéticas apuestan por Galicia para su cartera de hidrógeno. Enel incluye una planta de producción de 100 megavatios (MW) en As Pontes; Naturgy otra en Meirama; e Iberdrola sitúa aquí su proyecto GreenmeoH4. Aparecen también Enerfin con una instalación de 6 MW; Acciona, que señala Arteixo como localización; Capital Energy en un plan que incorpora también a Asturias y Cantabria; y Repsol, que data en 2025 sus iniciativas en Galicia, País Vasco y Aragón.

El listado incorpora la planta de 100 MW de Reganosa. La compañía, como adelantó FARO hace un año ya, introdujo su hub escalable de hidrógeno verde en la planificación europea del sector que diseña la European Network of Transmisssion System Operators for Gas. Su proyecto, el H2Pole, se divide en tres patas. Además de la factoría de producción, incluye infraestructuras de distribución y otras iniciativas, en el horizonte temporal de 2024.

El grupo siderúrgico Celsa contempla a Galicia por partida doble, en el proyecto FeXI y en Indo, previstos para este mismo año y para el próximo 2022, respectivamente. En el resto de promotores sobresalen el operador gasístico Enagás, la Fundación Circe o Redexis. Hay de todo. Desde producción, a adaptación de la red convencional de gas para el transporte de hidrógeno, pasando por tecnologías para habilitar los sistemas de consumo de varias industrias a este nuevo combustible.

“Están apareciendo muchas iniciativas y en España más por el potencial en renovables que tenemos, especialmente en comunidades como Galicia por el viento o Andalucía con la fotovoltaica”, explica Nicolás González Casares, eurodiputado socialista, que ve al país “como uno de los principales productores europeos de hidrógeno verde” en el futuro, pensando en sectores con alta huella de carbono actualmente “como el transporte marítimo, el aéreo o el pesado por carretera, o la industria del acero, donde se está empezando a usar ya”.

"En el debate que estamos teniendo se ve la intención de colar el hidrógeno producido a partir de gas" Nicolás González Casares - Eurodiputado del PSOE

Él sí menciona expresamente “verde” y no hidrógeno “limpio”. El apellido no es una anécdota. La Comisión Europea presentará esta semana que entra el paquete de gas con la duda de cómo se catalogarán y el papel que cada uno tendrá en la descarbonización de la economía. “En el debate que estamos teniendo se ve la intención de colar el hidrógeno producido a partir de gas natural con captura de CO2”, afirma González Casares, partidario de apostar por el “verde” de verdad, “el que se produce al 100% por renovables”. “E incluso –añade con un criterio más restrictivo: que sea la electricidad adicional, la que no aprovecha la red de transporte, para el proceso”.