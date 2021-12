El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Richard de la Tour, ha emitido un dictamen en el que afirma que los accionistas de Banco Popular no pueden reclamar indemnizaciones a Banco Santander. En su informe, concluye que Banco Santander no está obligado a abonar cantidad alguna por las acciones suscritas por demandas interpuestas tras la resolución de la entidad, basándose para ello en que “el interés de los inversores no prevalece en todo caso sobre el interés consistente en garantizar la estabilidad del sistema financiero”. A continuación, algunas consideraciones.

1. Antecedentes: Con motivo de la resolución de Banco Popular por la JUR en junio de 2017, numerosos accionistas reclamaron a Banco Santander por la incorrección de la información contenida en el Folleto de ampliación de capital de Banco Popular de mayo de 2016. Esto dio lugar a innumerables reclamaciones judiciales por toda España. Prácticamente todas las Sentencias condenaban a Banco Santander a la devolución a los accionistas de las cantidades abonadas. El argumento utilizado en las reclamaciones, y estimado por los Tribunales, era el error en la prestación del consentimiento. Igual que podía suceder con las preferentes, los accionistas creían que suscribían una cosa, pero en realidad era otra. Mientras que la postura sobre esta cuestión era unánime, en los Juzgados y Audiencias Provinciales existían distintas opiniones sobre la nulidad de adquisición de acciones en el mercado secundario. Es distinto, desde un punto de vista jurídico, suscribir las acciones en la propia ampliación que adquirirlas después en la bolsa, a efectos de pedir la nulidad de la operación. El Tribunal Supremo zanjó la cuestión en su Sentencia del Pleno 371/2019, de 27 de junio de 2019 (si bien se refería al caso de Bankia, resultaba perfectamente aplicable al Banco Popular). Zanjada esta cuestión, surgió una nueva controversia en distintas Audiencias Provinciales (todavía vigente), y consiste en determinar si los accionistas del Popular (ahora Santander) tienen derecho al cobro de indemnizaciones por la pérdida sufrida con motivo de la resolución del Banco Popular. La controversia deriva de la interpretación del artículo 39.2.c) de la Ley 11/15, de 18 de junio de recuperación y resolución de entidades de crédito. Este artículo señala que “no se pagará ninguna indemnización al titular de los instrumentos de capital, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3”. Es decir, en caso de resolución de una entidad, los accionistas no cobrarán indemnizaciones. La mayor parte de las Audiencias Provinciales (entre ellas Ourense y Pontevedra) entienden que este artículo debe interpretarse en el sentido de que los accionistas no reclaman con motivo de la resolución del banco. Una postura minoritaria (A Coruña, Cantabria y Asturias) indica lo contrario: que por aplicación de dicha norma los accionistas no podrían cobrar indemnizaciones. La Ilma. Audiencia Provincial de A Coruña elevó esta cuestión TJUE el 28 de julio de 2020. 2. Consecuencias y efectos: el Dictamen del abogado general no es vinculante para el TJUE pero tiene mucho peso para el TJUE. Sin duda es una buena noticia para Banco Santander y mala para los accionistas de Banco Popular que habiendo presentado reclamación, ésta no ha sido todavía resuelta. Es necesario esperar a la Sentencia del TJUE y a la interpretación de la misma que realice el Tribunal Supremo para conocer su alcance. Con relación a esto último, el TJUE, en su Sentencia de 19 de diciembre de 2013 (caso Hirmann) examinó un caso en que un inversor había comprado acciones de una entidad financiera en Bolsa y luego se descubrió que esa sociedad había publicado información no veraz sobre su situación financiera; el inversor presentó una demanda en que solicitó la nulidad de la compra de las acciones a título indemnizatorio. El TJUE dijo que las Directivas aprobadas para proteger el capital social no se oponen al derecho del inversor a ser indemnizado, ya que la responsabilidad derivaba de un incumplimiento anterior. El Tribunal Supremo hizo suya la posición del TJUE en la Sentencia de 3-2-2016 a propósito de la cuestión de si era posible la anulación de la compra de acciones o sólo era viable la de resarcimiento regulada en la Ley De Mercado de Valores; entonces se refirió a la sentencia del TJUE de 19-12-2013 y a su consideración del inversor como un tercero respecto a la sociedad, por lo que no le afectaban las normas de protección del capital social. Debemos recordar que el abogado general del TJUE, por su cargo, tiende a defender a la UE, por tanto a los Estados y sus estructuras –en este caso el sistema financiero–, primando el interés general sobre el particular, postura que no es necesariamente compartida por los Tribunales de Justicia, encargados de interpretar y aplicar las leyes. *Socio de On Tax&Legal