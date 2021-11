“Queremos atraer a los armadores europeos que ahora usan astilleros de Bilbao o Ferrol”

Vigo Ship Repair volvió a nacer. La asociación, creada hace ya siete años, se dio ayer a conocer de nuevo con la intención de lograr aquello que se propusieron entonces: crear una plataforma conjunta con el objetivo de atraer carga de trabajo para los astilleros y auxiliares locales del naval. Al frente de la asociación se sitúa ahora la directora de Toysal, Nuria Toca. La presidenta, de 48 años, es licenciada en Económicas y Empresariales y lleva vinculada al sector desde 1998, año en el que comenzó su andadura en la empresa fundada por su padre, Víctor Toca.

–Tras tantos años de existencia de Vigo Ship Repair, ¿se puede decir que esta vez es la buena?

–Esta es la definitiva. Cuando se creó, en 2014, tampoco teníamos a un equipo como ahora, alguien de fuera de la asociación, ajeno, que se encargue un poco de todo, porque cuando no lo hay es todo más complicado.

–¿Por qué ahora?

–Había que tomar una decisión, si dar de baja a la asociación o reactivarla contratando a alguien que llevase la asociación, con una figura que se moviese y consiguiese el socio. Me lo ofrecieron y yo dije que lo intentaba. Yo pensaba que es una tontería que, teniendo una serie de socios y un dinero acumulado no intentemos reactivarla para ver si sale bien. Nos dimos de margen un año y veo a la gente muy animada, tanto para hacer cosas como para entrar como socios.

–La asociación, ¿comienza con pedidos?

–A día de hoy no. Hemos diseñado una página web, que tendrá fotos de todos los asociados, y lo que se pretende es conseguir armadores europeos. Los españoles ya nos conocen, pero se busca el mercado que usa astilleros de Bilbao o Ferrol para que vengan a los de Vigo. Para ello necesitamos mejores infraestructuras. Algunos se quejaban de que puede haber más trabajo, pero que Vigo no tiene infraestructura suficiente para grandes buques. La mayoría de las gradas están ocupadas y no hay espacio.

–¿Qué astilleros están en la propuesta? Desde Metalships & Docks nos trasladaban por la mañana que no forman parte.

–Metalships forma parte. En estos últimos dos años estaban un poco descolgados, de hecho, a la presentación asistió una persona del astillero para presentarse como la persona de contacto. Está dentro. Freire, por ejemplo, estaba cuando se fundó la asociación, pero ahora decidieron darse de baja porque van a seguir otra línea de trabajo.

–Pese a nacer bajo el nombre de “repair”, hablan también de nueva construcción, ¿hay planes de hacer propuestas conjuntas para encargos?

–La idea es canalizarlo todo a través de la página y las personas encargadas. Luego la asociación lo canaliza a los socios, para que no haya suspicacia y se presenten las ofertas.

–Será la asociación la que busque el trabajo… ¿con qué equipo cuentan para ello?

–La que busque y lo canalice. Antonio Viñal y Rita Cal son los que van a llevar el tema, por ejemplo, para la captación de nuevos socios. Aunque también va a ser todo un poco labor de los socios.

–¿Están las puertas abiertas entonces a nuevos socios?

–Si, a todos los que quieran. Ahora mismo son 22. También se habló de abrirlo a otros puertos, pero se quiso centrar en Vigo.