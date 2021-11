El comercio pronostica alzas de precios y problemas de suministro puntuales ante el Black Friday y la Navidad

A las puertas del Black Friday y con las Navidades en el horizonte cercano, el comercio se prepara para el periodo de ventas más importante del año. Empieza a finales de noviembre, aunque lo que eran dos jornadas de descuento se han convertido en semanas, especialmente para los gigantes de la distribución. Finaliza, a priori, tras el periodo festivo, aunque las rebajas mantienen vivo todavía el consumo aún entrado febrero. Estos meses del calendario son especialmente relevantes en la medida que concentran el 20% de las ventas del año para el pequeño comercio. Y en el presente ejercicio, la facturación del sector repuntará un 20% respecto a los niveles de 2020, estima el Iván Iglesias, vicepresidente de la Federación de Comercio de Pontevedra. “Está habiendo una reactivación del consumo porque veníamos de la nada. Pero estamos lejos de 2019, los ingresos estarán un 50% por debajo de ese ejercicio”. Las previsiones del presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas, son algo más halagüeñas: “se igualarán las cifras de 2019. Las ventas han mejorado”.

No está exento el comercio, al igual que otros sectores, de la sombra del desabastecimiento. Si el Black Friday adelanta las compras navideñas y alivia las ansias de los más precavidos, no es por casualidad. Y es que el pequeño comercio podría sufrir problemas puntuales derivados de la falta de suministro. “Los comerciantes tenemos mucho stock guardado como consecuencia de la pandemia”, reflexiona Seijas, “hay que pensar que el comercio se nutre de artículos con meses de antelación”. Realmente, los que podrían sufrir más son los negocios vinculados a la venta de artículos de electrónica de consumo, especialmente aquellos cuya importación depende de China. Ya que la problemática es mundial, coinciden ambos expertos, pero no llegará a tener un impacto similar al que experimentan las grandes superficies.

La escalada de precios que atestiguan otros sectores llegará también, como parte de la cadena de distribución, al comercio. Porque paga más por la luz, por el transporte, por las materias primas… “La subida de precios es inevitable”, considera Seijas. El fin último es evitar que los márgenes se estrechen, todavía más. Y es que esta espiral inflacionista deja al consumidor con menos dinero en el bolsillo para gastar en compras. Y para evitar que los grandes le coman el terreno, la penetración en el canal online se generaliza. “Estamos entrando, pero a otro nivel”, recuerda Iglesias. “No vamos a seguir la estrategia de Amazon de competir por precio”, porque tal fórmula no sería mínimamente rentable para el pequeño comercio, pero “sí estamos adaptando el producto para la venta online”.

Ante unos meses en los que el consumo se dispara y las reuniones se marcan en el calendario, el comercio refuerza su estructura laboral. Lo hace, aunque con precaución, atentos a la posible evolución que podría marcar la pandemia, en vista de las medidas emprendidas por otros países europeos. “No se está contratando tanto como otros años, por el momento. Estamos esperando a ver cómo evoluciona la situación por el COVID”, asegura el portavoz de la asociación pontevedresa. La pandemia golpeó con tanta fuerza al pequeño comercio que “hay negocios que todavía tienen que recuperar a la gente que está en ERTE”, recuerda Seijas. Y si bien se efectuarán contrataciones para reforzar la operativa, éstas se focalizarán, principalmente en las grandes cadenas de distribución. En un momento en el que la búsqueda de dependientes para los establecimientos se complica y se dilatan los tiempos de contratación el comercio reafirma su capacidad tractora en comparación con la hostelería.

Las tendencias para el pequeño comercio

La competencia por precio es la guerra de Amazon, Alibaba y otros gigantes de la distribución, no necesariamente online. El pequeño comercio busca, en este escenario emergente, su espacio. Y las tendencias que seguirá se vienen marcando en los países nórdicos. Porque los grandes centros comerciales y los establecimientos homogéneos dejan paso a las pequeñas tiendas de barrio especializadas. Se refiere el portavoz de la Federación de Comercio de Pontevedra, Iván Iglesias, a las tiendas delicatessen en el caso de la alimentación, a la artesanía local en el caso de la joyería o la moda. “No tiene sentido abrir una tienda de zapatillas de Nike cuando sabes que la competencia las vende más baratas por internet”, comenta. Se trata de “especializarse mucho en el producto”. Tiene claro Iglesias también que la exclusividad y calidad, así como el trato personalizado al consumidor se convierten en la insignia de estos negocios. Porque el cliente busca, en ocasiones, asesoramiento. “La tendencia es comprar menos, pero comprar de calidad”, reflexiona. “Por ahí tienen que ir los tiros del pequeño comercio”.