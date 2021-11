La transformación digital y energética de la industria gallega, obligatoria para que las empresas tanto grandes como pequeñas sobrevivan tras el golpe del COVID y puedan competir en un mercado cada vez más complicado, llegará. Pero debe llegar de la mano de los fondos Next Generation, el instrumento lanzado por la Unión Europea que no se puede perder por el camino de la falta de certidumbre o seguridad jurídica y que debe llegar a todos los engranajes del sector, incluidas las pymes. Esta es la principal conclusión a la que llegaron en el último Diálogos con FARO tanto el vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, como la consejera delegada de Pymar (sociedad que representa a los pequeños y medianos astilleros españoles), Almudena López del Pozo, y el presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros. Juntos apuestan por la colaboración público-privada, la formación, la cooperación entre empresas o el “no dejar a nadie atrás” para asegurar el futuro de los sectores productivos de la comunidad autónoma y de todo el país.

Durante el encuentro, celebrado en la sede del Decano y moderado por la redactora jefa Lara Graña, los tres invitados analizaron tanto la reciente inclusión en el Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de los proyectos del motor (AutoÁncora, con Stellantis Vigo a la cabeza) y del naval (con Pymar, Navantia y Siemens) como la actualidad de los fondos comunitarios. “Hay una reacción por parte del sector privado con unos proyectos realmente transformadores y que responden a este paradigma que marca propia Comisión Europea”, resumió Conde.

Para el vicepresidente segundo y conselleiro, las capacidades instaladas en Galicia “permiten que haya una candidatura solvente” para que la comunidad logre acceder a los mayores fondos posibles. “Galicia ha estado a la altura del reto que en octubre de 2020 se nos dijo, de proponer proyectos tractores”, apuntó por su parte Jorge Cebreiros.

“Pontevedra tiene todos los factores para sobreponerse a esta crisis”, dice Cebreiros

Para el presidente de la CEP la comunidad (y Pontevedra en concreto) “tiene todos los factores necesarios para sobreponerse a esta crisis”, pero también que hay “factores del entorno” que “son muy negativos”. Entre ellos señaló, por ejemplo, los problemas del tráfico portuario, la escasez de contenedores o la de materias primas. “Venimos alertando desde abril y en esos seis meses las empresas han tenido un 40% más de costes de electricidad, combustible y costes laborales, que hoy [por ayer, en relación al acuerdo de Gobierno y sindicatos CC OO y UGT para aumentar las cotizaciones sociales] hemos visto que se verán incrementados”, criticó.

Tanto Cebreiros como Conde coincidieron en que los fondos pueden suponer un gran impulso, pero para ello es necesario conocer la letra pequeña. “Lo que necesitamos es certidumbre y seguridad jurídica, dos pilares fundamentales para que las empresas puedan tomar decisiones”, comentó el conselleiro, que también añadió “transparencia desde el punto de vista de los compromisos a asumir por parte del Gobierno”.

La responsable de Pymar, en la que están los principales astilleros de la comunidad, aportó por su parte la importancia de la inclusión del proyecto lanzado junto a Navantia y Siemens como Perte, que se hizo oficial el lunes por parte de la ministra Reyes Maroto tras una reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. “Es importantísimo”, resumió Almudena López del Pozo, que recordó que el plan es trabajar en tres grandes bloques: diversificación, “el más importante de todos”, la transformación digital y la formación.

A juicio de la consejera delegada de la sociedad que representa a los astilleros españoles, “la clave” para lograr el mayor beneficio posible de los fondos estará “en la asociación”, ya que de esta forma “todo el tejido se podrá ver beneficiado”. “Siempre llegamos al punto de la colaboración porque ese es el modelo para llegar más allá”, insistió López del Pozo.

Formación

En este punto, los tres participantes pusieron de relieve la importancia de una buena formación acorde a la digitalización que se viene. “En la nueva agenda de capacidades la clave es que dé repuesta a las necesidades del tejido productivo”, recordó Conde, que abogó por que sean las empresas “las que identifiquen cuáles son sus necesidades” y que los Next Generation “tienen que ser también una oportunidad para reforzar todas las ofertas formativas”.

Al hilo de esto la responsable de Pymar recordó que en el Perte del naval esto es “imprescindible” y que “se prevé la obligatoriedad de elaborar un plan integral de formación y capacitación de los empleados”. Cebreiros, por su parte, recordó que son las empresas las que conocen sus necesidades “mejor que nadie” y que también se siguen necesitando “oficios” de toda la vida. Eso sí, también censuró la “falta de instrumentos” para adecuarse a las demandas de perfiles que vendrán de la mano de la transformación industrial.

El presidente de la CEP también llamó a que no se deje caer en saco roto la ilusión que generó la lluvia de millones que acompañó el anuncio de los Next Generation, algo que está sucediendo. “Se empiezan a cansar porque no estamos viendo convocatorias; aún no sabemos los criterios por los cuales pueden concurrir a ciertos instrumentos”, lamentó Cebreiros. No obstante, las firmas no se quedarán paradas: “Las empresas van a hacer lo que tienen que hacer también sin las ayudas”.

“Los criterios deben responder a la realidad empresarial” Francisco Conde - Vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación

“Hay que hacer que no haya un desacople entre la realidad y las empresas”. El aviso lo da el vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde. Bajo su punto de vista, “no hay mucho tiempo” para que los fondos COVID sean empleados de la mejor forma posible. “Tenemos motivos para ser optimistas, pero hay que garantizar que no se produzca ese desacople entre los grandes objetivos y la concreción de las ayudas; los criterios deben responder a la realidad empresarial”, comentó.

Para Conde, “el corazón del cambio” está en el talento y la innovación, pero para llegar a ello “el principal reto” que tienen en la actualidad es conocer los criterios de elegibilidad para acceder a los Next Generation. “El Ministerio ha asumido el 100% de la gestión de los fondos industriales y le hemos trasladado que haya una mejor cogobernanza para dar respuesta a los problemas y para competir en igualdad de condiciones”, añadió.

Para el vicepresidente segundo “en esa colaboración” está la clave para que se puedan adjudicar los 140.000 millones de euros en dos años, haciendo así que esa inyección económica “llegue al tejido industrial”. “Creo que ese también es el espíritu de la Comisión Europea”, recordó.

Conde entiende que otro de los grandes retos está en que “nadie se quede por el camino”, haciendo partícipe a las pymes y que puedan “ser protagonistas a la hora de beneficiarse de estos fondos”.

“Hay una oportunidad que no podemos dejar pasar” Almudena López del Pozo - Consejera delegada de Pymar

El anuncio del lunes realizado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, supuso una inyección de alegría en el naval y, más concretamente, en Pymar. Su consejera delegada, Almudena López del Pozo, no escondió su felicidad por saber que el sector finalmente tendrá su propio Perte. Eso sí, es consciente de que todavía queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en el aspecto de la diversificación, uno de los bloques principales del proyecto. “El auge de las renovables está ahí y es el futuro. Los astilleros tienen capacidad y expertise; hay una oportunidad que no podemos dejar pasar”, explicó.

A juicio de la directiva, España tiene todo lo necesario para ser un polo importante en la materia, sobre todo en cuanto a la eólica flotante “por las perspectivas mundiales”. “Hacer algo que nos sitúe como una industria competitiva a nivel de la Unión Europea”, destacó.

De igual forma, López del Pozo enfatizó el “efecto tractor” que tendrá el proyecto impulsado junto a Navantia y Siemens. “El 53% de las empresas que participan son pymes”, indicó, “y no es un programa cerrado, hay más de 100 empresas participantes y se pueden sumar más. No hay una limitación, cuanta más pyme, mejor”.

De igual forma, la responsable de Pymar, que reconoció que el entorno actual de la industria “es muy complejo”, llamó a cambiar el esquema de colaboración hacia modelos de cooperación horizontal. “Incluso entre las empresas que son competencia entre sí”, apuntó.

“Todo esto solo se puede afrontar desde el diálogo” Jorge Cebreiros - Presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra (CEP)

“Todo esto solo se puede afrontar desde el diálogo, si no lo hacemos así no sacaremos unos sectores productivos mucho más fortalecidos, sino que la competitividad se verá seriamente amenazada frente a nuestros competidores europeos”. El presidente de la CEP_tiene claro que queda mucho por hacer, tanto en lo relacionado con los fondos Next Generation como en el resto de políticas del ámbito industrial y laboral que se dirigen principalmente desde el Gobierno estatal. “Todos estos fondos están condicionados a una serie de reformas, y no pequeñas, en España”, explicó Jorge Cebreiros.

El mandatario comentó que las empresas están muy “sujetas” a problemas de “competitividad, productividad o de costes energéticos” y que “no tienen estructura suficiente para hacer frente a los problemas sobrevenidos”.

En este sentido, criticó el calificativo “coyuntural” para la crisis actual. “Resulta que tenemos empresas que no soportan 6 meses y puede conducir al cierre y despido de trabajadores”, alertó.

Cebreiros cree que en medio de la “tormenta perfecta” que vive la industria “no tenemos Gobiernos, tanto en España como en la UE, que sepan capear este temporal”. Así, criticó la inexistencia de “medidas importantes para disminuir costes energéticos o los incrementos salvajes en los fletes”.

De igual forma, censuró la opacidad con la que están transitando las convocatorias relacionadas con los fondos COVID o de los propios criterios de elegibilidad. “Se piden solvencias económicas y tras un fuerte endeudamiento a corto plazo las ratios de solvencia no dan”, lamentó.

“Es el proyecto más importante para los próximos 25 años”

El sector naval está empezando a ver la luz al final del túnel. El COVID y la caída del astillero más grande de España (Hijos de J. Barreras) y de otros históricos (como Factorías Vulcano y La Naval de Sestao) supuso un serio golpe para la industria. Poco a poco, el goteo de pedidos vuelve a llegar a las firmas de Galicia y del resto de España, a lo que se une un interés renovado de armadores de todo el mundo. Sin embargo, la competencia tanto dentro de la UE como especialmente fuera de ella sigue siendo feroz. Para hacerle frente, la sociedad que representa a los pequeños y medianos astilleros españoles, Pymar, entiende que todo pasa por la digitalización y la diversificación de las empresas, desde las auxiliares a las propias atarazanas. El Perte ideado junto a Navantia y Siemens será clave en conseguir estos objetivos. “Es el proyecto más importante para los próximos 25 años”, proclamó durante el encuentro organizado por FARO la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo.

López del Pozo destaca el papel que jugará el Perte naval en el futuro del sector

Durante sus intervenciones, la directiva realizó un balance sobre la situación actual de la industria. “Hay datos de contratación que muestran signos de mejora”, explicó, “y España es el país que más unidades ha contratado en 2021 en la Unión Europea”.

No obstante, López del Pozo reconoció que “más allá de buenas noticias y perspectivas” hay problemas acuciantes. Además del futuro de Hijos de J. Barreras en Vigo, la consejera delegada de Pymar señaló la competencia de otros países. “Es muy complicado”, reconoció, “porque estamos sujetos a normas de competencia de la UE”.

“Tenemos que esforzarnos para que la venta de Barreras concluya con éxito”

Para superar estas dificultades “el camino es la mejora productiva” y “dar un paso más”, para lo que el marco, señaló, se encuentra en el Perte. “Creo que estamos los mejores compañeros y se ha demostrado que esta industria puede hacer los buques más innovadores, podemos transformar la cadena de valor, vamos a hacerlo juntos y tenemos la suerte de tener el apoyo de todo el Gobierno y las comunidades autónomas”, comentó.

Barreras

Entre su valoración de la situación actual del sector, Almudena López del Pozo explicó que el naval en Vigo cuenta con “situaciones traumáticas como la de Barreras”, que a su juicio “repercute a todo el sector”. “E incluso ahí”, añadió, “se abre una puerta a la esperanza con dos astilleros de Pymar [Armón y Gondán] que optan a quedárselo”.

“Tenemos que esforzarnos para que la venta de Barreras concluya con éxito”, sentenció.