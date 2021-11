Industria incorpora a Stellantis Vigo en el PERTE del motor y da vía libre al del naval

AutoÁncora es el nombre del proyecto con el que la automoción gallega, en bloque, se postuló de cara a los fondos europeos Next Generation. Un programa sustentado en la innovación, la transformación y la competitividad, con la fábrica de Stellantis Vigo (antes PSA-Vigo) como cabeza de cartel, con escuderos de primer nivel como el clúster Ceaga y el Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia (CTAG), con la participación de la Xunta. Sin excesivas concreciones, el diseño del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de la industria española del motor –aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio– había pasado de largo sobre esta iniciativa, que prevé movilizar 1.300 millones de euros. Hasta este lunes, que la ministra de Industria, Reyes Maroto, certificó su incorporación. Así lo avanzó el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras una reunión bilateral en la que abordaron las oportunidades –y los problemas– de la industria gallega. Pero en el encuentro no solo se despejó la equis sobre la iniciativa AutoÁncora, sino que también se desveló que el naval tendrá su propio PERTE.

“¿Hay buenas noticias? Parcialmente sí”, concretó Feijóo a la salida. “Se nos confirmó que va a haber un PERTE del naval en 2022, que es una buena noticia para Galicia, que va a haber uno de la aeronáutica y otro agroalimentario. Y está confirmado también que Stellantis estará en el de la automoción”. La inclusión del proyecto gallego en el plan estratégico del motor permitirá ejecutar dos nuevos laboratorios centrados en la “integración de tecnologías de propulsión limpia” y en el “desarrollo y validación del vehículo del futuro”. El segundo de ellos –un circuito cerrado para testar condiciones de rodaje, seguro y que permitirá hacer desarrollos de forma confidencial– aspira a ser además polo de atracción de nuevas inversiones para la comunidad.

Eso sí, Maroto fue más comedida a la hora de pronunciarse acerca de la incorporación de la factoría de Balaídos y la extensa red de proveedores a este plan nacional, que no dio por resuelta. “No solo estamos trabajando con Stellantis, sino con todo el clúster de automoción gallego. Es muy importante que el proyecto de Stellantis tenga cabida en este PERTE, basado en una movilidad sostenible y de una industria que tenemos que proteger”. Lo que no ha trascendido de momento es la letra pequeña, como recordó el mandatario gallego. “Desconocemos las condiciones del PERTE, nos vamos a pronunciar cuando conozcamos las propuestas”.

También fue Feijóo quien anticipó que el PERTE del naval será una realidad, como ha demandado la industria –con Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar) a la cabeza–, y que busca un cambio disruptivo que permita a los astilleros y auxiliares españoles competir en un contexto global cada vez más canibalizado por la política de subsidios asiática. La pérdida de masa crítica en Galicia, a causa de la liquidación de Factorías Vulcano y el fracaso del proyecto Ritz-Carlton en Hijos de J. Barreras, ha provocado la pérdida del 40% del empleo vinculado al naval en Galicia en el último año y medio. El PERTE del naval se centra en la digitalización de procesos y la diversificación de los procesos productivos, con un enfoque cada vez más centrado en las energías renovables.

El encuentro entre Maroto y Feijóo permitió abordar, en su conjunto, la “crítica situación” por la que, a juicio del líder popular, atraviesa la industria gallega. “Veremos si estos fondos pueden ayudar”. “Galicia ha hecho un muy buen trabajo para identificar las prioridades, la buena noticia es que hay proyectos que superan las expectativas que traíamos de cara al desarrollo de los fondos europeos”, enfatizó la titular de Industria. Según aseguró, el Gobierno ha autorizado ya el desembolso del 66% de las partidas vinculadas a los Next Generation.

Sobre la mesa, una vez más, estuvo la compleja situación de Alcoa. Ambos mandatarios coincidieron en reprobar la actitud de la multinacional norteamericana, pero Feijóo incidió en que la producción de aluminio primario en España, con los actuales precios de la energía, es “inviable”. El líder gallego defendió, por último, la ampliación de la zona portuaria de Marín para “dar seguridad jurídica a Ence”, y la creación de un observatorio con el sector pesquero y el eólico offshore para la explotación de parques marinos en la costa gallega.

Búsqueda de un comprador “solvente” para Barreras

La endiablada situación del mayor astillero privado de España, Hijos de J. Barreras, se coló en la reunión mantenida ayer entre la ministra de Industria y el presidente de la Xunta, Reyes Maroto y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente. La compañía busca comprador tras el sonoro fracaso del proyecto Ritz-Carlton, con el que aspiraba a encadenar multimillonarios pedidos de cruceros de lujo, pero que no pudo completar siquiera el primero. “Vamos a ser si somos capaces de que un comprador solvente se quede el astillero”, deslizó el máximo mandatario gallego. En la terna de aspirantes figuran Astilleros Gondán, Astilleros Armón y Marina Meridional (división naval de Grupo Argos, holding de José Alberto Barreras). No han trascendido otros postores. A priori, la propiedad de Barreras –está bajo gestión de la consultora Kroll– había dado de plazo hasta el 31 de diciembre para la presentación de las ofertas vinculantes, previa elaboración de una due diligence (auditoría en profundidad). No obstante, como avanzó FARO, la semana pasada acortó los plazos de forma abrupta, para recibir esas ofertas, como máximo, el 3 de diciembre. El proyecto de Gondán pasa por convertir los terrenos de Barreras en un polo de construcción naval centrado en la eólica offshore, segmento que lidera en el naval español, mientras que Armón pretende ampliar su estrategia de diversificación y optar a contratos de mayor porte. Marina Meridional trató, con la compra de la unidad productiva de Vulcano, de tejer un hub industrial, que completaría con la adquisición de la antigua Naval de Sestao. La opción vasca no salió adelante, y perdió la salida al mar en Teis. Es dueña de los antiguos astilleros de Huelva.