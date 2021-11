Felipe VI bendice 25 años después la nueva generación de furgonetas que fabrica Vigo

Un recorrido, una nueva placa descubierta y decenas de furgonetas. La imagen se repetía 25 años después, pero el telón de fondo fue más que diferente. El ahora rey Felipe VI acudió ayer de nuevo a Vigo para visitar las instalaciones de Stellantis en la ciudad. La planta de Balaídos, que vio como en 1996 el Príncipe de Asturias daba el visto bueno a aquellas primeras unidades de las Citroën Berlingo y Peugeot Partner, ayer fue testigo de cómo el monarca pudo conocer de cerca –e incluso conducir– las versiones eléctricas de las dos furgonetas y de su hermana, la Opel Combo. El lanzamiento de esta nueva generación de vehículos comerciales ligeros que se fabrican en base a la plataforma K9 (a la que en breve se sumará también la Fiat Doblò) fue bendecido por el rey en un acto en el que acudió parte de la plana mayor del grupo, entre ellos el consejero general Giorgio Fossati, que destacó a la factoría como “un referente” de talla mundial “a la vanguardia industrial en el sector del automóvil”.

Con media hora de retraso debido al desvío de su vuelo a Santiago por la niebla, el monarca llegó a la planta pasadas las 11.30 horas. Junto a él estaba la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Frente a la entrada principal de la fábrica, Felipe VI saludó a las autoridades presentes, entre los que estaban el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices; el delegado del Gobierno, José Miñones; el conselleiro de Economía, Francisco Conde; el alcalde de Vigo, Abel Caballero, o el delegado de la Zona Franca de la ciudad, David Regades, entre otros.

Tras un encuentro fuera de cámara con Fossati, con el director de la factoría, Ignacio Bueno, y con otros directivos de Stellantis, el rey se subió a una Berlingo (en su versión turismo) para recorrer parte de las instalaciones hasta el taller de baterías. A su lado, como copiloto, viajaba Feijóo. Una vez en su destinó visitó la línea de montaje y la parte de ensamblaje de las baterías junto al resto de autoridades, comprobando el funcionamiento del sistema full kitting.

En la que fue su tercera visita a la factoría –en 2013 estuvo en otro lanzamiento, el de los monovolúmenes Citroën C4 Picasso y Grand Picasso– el monarca recibió los elogios por parte de Fossati y Bueno, que agradecieron la visita en sus intervenciones durante el acto final. “Nuestra razón de existir es la de ofrecer la mejor solución de movilidad que requiere la sociedad”, indicó el consejero general de Stellantis. Para el italiano, la planta de Vigo “es un referente” en el grupo y en todo el sector. “Esta planta industrial está en la vanguardia de la transformación energética, con plataformas que nos permiten fabricar vehículos a combustión y eléctricos”, apuntó el italiano.

“Juntos vamos a continuar llevando a cabo las transformaciones necesarias para hacer la movilidad del futuro posible y sostenible”, insistió Fossati.

Por su parte, el director de la factoría, Ignacio Bueno, recordó que la planta es referencia de la eficacia industrial” y “una de las principales” de Stellantis. Además, destacó el “enraizamiento local” de la fábrica, que ha permitido afianzar en su entorno “un sólido tejido industrial que ha convertido a Galicia en una región relevante y referente para la industria del automóvil”.

“Nuestro reto actual es mantenernos por delante en la continua transformación que la industria del automóvil exige, progresando como fábrica eficiente, digital, sostenible y ecoamigable, una fábrica para producir los vehículos del mañana: ecológicos, conectados y autónomos”, ensalzó Bueno.

Yolanda Díaz destaca la “apuesta pionera” por la innovación de Stellantis Vigo

Las autoridades no intervinieron durante el acto, aunque la ministra de Trabajo aprovechó las redes sociales para destacar la “apuesta pionera por la innovación tecnológica al servicio de una movilidad más ecológica y sostenible” de Stellantis Vigo.

Guinda real en los 40 años de la CEG El rey Felipe VI acudió al almuerzo por los 40 años de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). Junto a Feijóo y Yolanda Díaz, el monarca destacó la “gran capacidad de adaptación y superación” demostrada por los empresarios y celebró la “fructífera experiencia” de cuatro décadas de la CEG como el “verdadero ejemplo” de lo que vale la democracia.

“La Fiat Doblò va a utilizar la plataforma K9 que se emplea aquí” Alberto de Aza - Negocio de Vehículos Industriales Ligeros de Stellantis para España y Portugal

La comitiva del grupo Stellantis trajo a Vigo a varios de los principales directivos de la firma. Entre ellos estaba Alberto de Aza, el director de la unidad de negocio para Vehículos Industriales Ligeros de la marca para España y Portugal. En esta entrevista con FARO repasa los planes para la factoría de Balaídos y para esta gama de vehículos.

–¿Qué cuota de mercado se aspira a conseguir Stellantis en el segmento de los vehículos comerciales ligeros?

–Este es el segmento 1B, que denominamos del mercado de vehículos industriales ligeros, que es el más importante ya que tenemos casi la mitad de todo el mercado. Para nosotros es importante que tengamos un producto realmente competitivo. Tenemos un 56% de cuota, lo que quiere decir que de cada dos coches que se matriculan en este país, más de uno es nuestro. Es fundamental y sobre todo ahora con nuestra apuesta por la electrificación. Sí es cierto que a fecha de hoy el mercado eléctrico en vehículos industriales ligeros es casi inexistente. Hablamos de un 1,6%. Lo que estamos haciendo es prepararnos, porque el crecimiento va a ser muy notable. Estamos convencidos que vamos a ser pioneros en el mercado eléctrico.

–¿Qué papel va a jugar Vigo en esa nueva estrategia con las furgonetas?

–Vigo es fundamental a nivel industrial. Primero porque aquí se van a fabricar las versiones electrificadas de las furgonetas ligeras que utilizan la plataforma K9, que es común para todo, para Opel, para Citroën, para Peugeot y que, en un futuro próximo, también compartirá Fiat Professional, con la Doblò, que también es muy importante en este segmento de vehículos industriales, ligeros, compactos, pequeños. Aquí se van a fabricar estos vehículos en todas sus motorizaciones, ya sean diésel, gasolina o eléctricas. Es la fábrica más importante de este país, con casi medio millón de unidades fabricadas al año y hace poco hemos celebrado la fabricación un millón de la plataforma K9, que comparten estas tres marcas. Desde su creación hablamos de casi cuatro millones. Por lo tanto, es un centro histórico tecnológicamente hablando, un referente por la calidad, por la excelencia. Y es una alegría para nosotros tener en España y en Vigo una fábrica referente en el mundo industrial.

“¿Más inversiones? La inversión aquí es constante; la respuesta es sí”

–Entonces, ¿la Doblò se va a fabricar aquí?

–No, no se puede decir, porque todavía no está decidido. Sí está decidido que la Fiat Doblò va a utilizar la plataforma K9 que se utiliza aquí y que el primer trimestre del año que viene se informará donde finalmente se producirá la Fiat.

–¿Será un nuevo modelo diferente al actual que se fabrica en Turquía?

–Va a ser la plataforma K9, que es una plataforma nueva para Fiat, que se aprovechará para lanzar la nueva Doblò en sus tres motorizaciones diésel, gasolina y eléctrica.

–En este escenario, ¿qué planes hay para Mangualde?

–La planta obviamente va a acoger el montaje de estos vehículos eléctricos y en la medida de su capacidad. No es Vigo, pero es fundamental para el esquema productivo industrial de Stellantis en la Península Ibérica. Tenemos cuatro plantas y es absolutamente estratégico para el grupo.

–Lo que sí se sabe es que Ellesmere Port, en Reino Unido también hará furgonetas eléctricas. ¿Perderá capacidad Vigo?

–Vamos a fabricar para toda Europa y este es un mercado eléctrico que está en proceso de crecimiento. Todo va a depender de la demanda. Son plantas muy eficientes, con capacidad de crecimiento y yo no creo que la planta de Vigo vaya a perder volumen en favor de otra planta. La apuesta está clara y se ha decidido que sea Vigo la que fabrique estos vehículos que lideran el mercado por volumen y por calidad. Tenemos la tranquilidad de que los vehículos industriales se hacen en la mejor planta o una de las mejores plantas de Europa.

–Con esta orientación tan fuerte hacia las furgonetas, ¿se prevé que sea el tipo de vehículo que Vigo fabrique en exclusiva?

–No, no hay ningún plan en ese en ese sentido. Los planes industriales se van revisando periódicamente y se informan periódicamente. Y en este momento no se ha dado ninguna información en esa línea de que se vaya a convertir en una planta de furgonetas. No es así. De hecho, se fabrican turismos aquí y plan es que siga así.

–¿Se prevén más inversiones aquí?

–La inversión es constante. El grupo ha informado recientemente de un plan de inversión de 30.000 millones de euros. Por supuesto que para hacer estos vehículos que hay aquí ha habido que invertir miles de millones. Por lo tanto, la respuesta es sí.