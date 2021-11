El Gobierno ha aumentado de 0,5 a 0,6 puntos su propuesta de subir las cotizaciones de los trabajadores con las que costear las futuras pensiones, según explican fuentes sindicales. El Ministerio de Seguridad Social mantuvo ayer una nueva reunión con patronal y sindicatos para avanzar en la segunda fase de la reforma de las pensiones. La cita se ha centrado en discutir sobre la nueva fórmula que el equipo de José Luís Escrivá planteó la semana pasada a los agentes sociales, que consiste en la creación de una tasa temporal sobre las cotizaciones sociales de los actuales trabajadores para alimentar la hucha de las pensiones y poder costear parte del incremento de gasto adicional que deberá asumir el Estado cuando la generación del baby boom empiece a jubilarse. Y Escrivá plantea que ese aumento de 0,6 puntos se reparta así: 0,4 puntos para la empresa y los otros 0,2 para el trabajador.

Fuentes consultadas de Seguridad Social han calificado de “productiva” y “con avances” la reunión y se han emplazado a continuar negociando con patronal y sindicatos de manera telemática durante los próximos días. De momento no hay una nueva fecha fijada para volver a reunirse todas las partes de manera presencial. CC OO y UGT han valorado positivamente el enfoque del Ministerio, consistente en aumentar los ingresos para pagar las pensiones y no plantear un recorte del importe. En la patronal, por su parte, no ven con buenos ojos un aumento de las cuotas. “Subir más las cotizaciones para pagar pensiones tiene efectos en el empleo y asfixia aún más a autónomos y empresas que ya tienen bastante presión de impuestos fiscales e impuestos al trabajo”, escribió el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, en su cuenta de Twitter.

El reloj corre y es que el plazo máximo que el propio Ejecutivo se marcó para cerrar con los agentes sociales esta cuestión –lo que ha denominado el Mecanismo de Equidad Intergeneracional– vence el próximo 15 de noviembre.