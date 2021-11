Seguridad jurídica, inflación, reforma laboral... Son algunos de los temas que abordó en Vigo el presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta, que se reunió con un grupo de empresarios locales la pasada semana.

¿Qué preocupaciones le transmiten los empresarios?

En general por los temas de índole política, la seguridad jurídica o la reforma laboral. Si algo ha funcionado y está funcionando bien, como esto último, qué necesidad hay de cambiarlo, y además a peor. También he notado preocupación respecto a la subida de precios en los mercados, hay empresarios de Vigo que están intentando comprar alguna otra empresa, y competidores como los private equity les está haciendo imposible una operación, con precios fuera de cualquier lógica. El sector privado aprecia además que este entorno monetario está creando empresas zombie, que siempre te hacen daño.

La industria no se atreve a dar una fecha para la vuelta a la normalidad para las cadenas de suministro.

Todo apunta a que esta situación pervivirá durante varios meses. Llega el COVID, muchas cadenas de producción se paran y, cuando la economía se reabre, nos damos cuenta que esto del lockdown no era como apagar un coche y volver a encenderlo, no arranca de un día para otro. Con las materias primas lo que está pasando es que, como consecuencia del cambio energético, nadie ha invertido en energías tradicionales. Cuando la economía vuelve a tener una demanda muy grande no puedes poner a funcionar la cadena sin más, sin una inversión que habría que haber hecho. Está bastante claro que esto es un tema de varios meses, es muestra de prudencia el no atreverse a dar un pronóstico. Para el verano que viene podremos estar hablando de otro escenario.

Lo que estamos viendo es la parte negativa de la globalización, un cambio de paradigma.

El Gobierno chino ha optado por una estrategia con dos pilares: el common prosperity (prosperidad compartida), y el in China for China, hacia un crecimiento mucho más basado en la economía doméstica. Esto es, vamos a fabricar en China para China. Están priorizando ese mercado sobre el de exportación, pasa de ser la gran fábrica del mundo a que ya no puedes contar con ellos, porque primero van a fabricar para ellos mismos y luego vendrán los demás.

¿Y cómo se encara esto?

Lo de los semiconductores es muy claro. Nadie puede asegurar que las automovilísticas europeas vayan a contar con suministro de chips que les hacen falta. Vamos a una economía de bloques, que ya había empezado con Trump, el Brexit y el fenómeno de la desglobalización, pero que el COVID ha intensificado. Eso también incide en los cuellos de botella. Podríamos pensar eso, que de aquí al verano esto podría quedar resuelto, pero con algún interrogante como el factor China. De hecho, una de las cosas que no ha mudado Joe Biden ha sido el enfrentamiento con este país. En todo caso, y no quiero pecar de un optimismo ingenio, la economía ha demostrado una capacidad muy grande de fortaleza

¿Y la inflación?

Vamos a tenerla durante más tiempo del que se está diciendo.

¿Caminaremos hacia una reindustrialización de Europa? Para fabricar nuestros propios semiconductores, por ejemplo.

Va a ir en esa dirección, Europa no puede tener una dependencia tan grande en productos tan básicos. Pero claro, hacer una fábrica de semiconductores lleva años, cinco o seis años. Aunque Europa empezase hoy a hacer esto, y que yo sepa no ha empezado, no va a arreglar el problema a corto plazo. Los grandes bloques económicos se han dado cuenta de que la dependencia completa de suministradores de otros bloques es muy peligrosa, va a haber una tendencia muy clara hacia un abastecimiento básico interno.

Entonces esta transformación que nos iba a traer el COVID está lejos.

A raíz del COVID, y una vez pasado el shock inicial, la idea es que la pandemia ha sido un drama pero, a la vez, una gran oportunidad de transformar la economía en positivo, más verde, más inclusiva, sostenible, social y digital. Dicho eso, no se ha calibrado bien que toda esa transformación de la economía requiere una enorme inversión, de capital no solo de deuda, y tiempo. En el caso energético hemos decidido ir a una economía más verde, que está muy bien y hay que ir ahí, pero necesita una transición energética en la que no puedes prescindir, como se ha querido hacer, de todas las restantes energías. Que Alemania en 2011 decidiera cerrar todas las nucleares se ha demostrado que fue un tremendo error, porque lo que está haciendo ahora es consumir más carbón que nadie, con un evidente impacto en el medio ambiente.

“El Next Generation es la iniciativa económica más importante de la UE después del euro”

Mencionaba la reforma laboral. En un contexto de incremento del SMI, la escalada inflacionaria, ¿estamos dejando de lado en España el factor productividad?

Totalmente. España siempre ha pecado de baja productividad, basada en la construcción, en el sector inmobiliario o el turismo. Lo que nos encontramos las empresas es que el tipo de demanda de perfiles laborales que queremos contratar no existe, personas expertas en determinadas tecnologías no las hay en el mercado. España tiene un problema más de empleo que de temporalidad, la reforma laboral debería enfocarse en ese sentido. Evidentemente en una mayor protección de los derechos del trabajador, pero la mejor protección posible es que tengamos trabajadores preparados para la economía del conocimiento, y nadie habla de este ámbito.

¿La ejecución de los fondos europeos cree que será transformadora para la economía española?

El programa europeo Next Generation tiene una idea importantísima, es la iniciativa económica más importante de la Unión Europea después del euro. Ahora, la ejecución del plan lamentablemente está dando malas señales, la implementación no está respondiendo a las expectativas generadas. Hay muchas dudas de que podamos invertir todo lo que se nos va a poner a disposición, y que lo que se invierta se invierta bien.