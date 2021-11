Kroll cierra la criba para vender Barreras: Gondán, Armón y Damen siguen adelante

A partir de ahora el proceso entra en terreno crítico. A los postores no solo se les pedirá la formulación de una oferta económica, sino la presentación de un plan industrial, que analizará la propia Kroll y que tendrá que ser aprobada, en última instancia, por el Juzgado de lo Mercantil. El equipo de la consultora, con Vicente Estrada a la cabeza, facilitará a los postores la documentación necesaria para que puedan realizar una due diligence o auditoría en profundidad. La incógnita radica en si estos al menos cuatro interesados optan únicamente a la unidad productiva de Barreras, sin la compraventa de las acciones, dadas las contingencias judiciales, mercantiles y laborales que pesan sobre ella.

No obstante, el veterano empresario de Grupo Argos (Marina Meridional) está habituado a serpentear por la arena judicial. No en vano, no se echó atrás en la compra de Vulcano aun sabiendo que la Autoridad Portuaria –con Abogacía del Estado– reivindicaba que la concesión, la salida al mar del astillero, no le pertenecía. En la escritura de compraventa aceptó ese riesgo, consumado después, de forma explícita.

Gondán y Armón se decantan por asumir los terrenos, sin las acciones de la sociedad

No es el caso de Gondán ni de Armón. La firma que dirige Álvaro Platero quiere hacerse con la unidad productiva. A 30 de junio, Gondán contaba con cuatro barcos en su cartera de pedidos, todos para la noruega Edda Wind para trabajos de apoyo e instalación de parques eólicos marinos (denominados Commissioning Service Operation Vessel, CSOV, en el argot del sector). El astillero es, a día de hoy, principal referencia del naval español en este segmento. El elevado volumen de actividad de Gondán ha empujado a la compañía a planificar una compleja remodelación de sus instalaciones, precisamente por falta de espacio, y tuvo que ceder dos encargos a Balenciaga por este motivo.

Armón es el astillero que convive puerta con puerta con Barreras y que se ha especializado en pesqueros, oceanográficos de última generación y ferris de porte mediano. Su cartera de pedidos asciende en Vigo a cuatro unidades: dos pesqueros y dos oceanográficos. El último se convertirá en la bandera de la investigación marina en España, un buque de 84,3 metros de eslora para el Instituto Español de Oceanografía (IEO), que fue licitado en más de 85 millones de euros. La diversificación de negocio o una estrategia por asumir barcos de mayor calado pueden estar detrás de su oferta por Barreras. La opción de la firma vinculada a Damen es la más desconocida. El holding holandés es un auténtico coloso de esta industria, que cerró 2020 con una nómina de contratos valorada en 8.000 millones de euros, con cuatro fragatas F-126 o un superyate de 120 metros de eslora.

El proceso

En paralelo al plazo otorgado para realizar la due diligence –hasta el 31 de diciembre–, los astilleros interesados deberán formular sus ofertas, ya vinculantes. Dado que al menos dos de los postores solo aspiran a adjudicarse la unidad productiva (terrenos, instalaciones y concesión), Kroll deberá notificar al juzgado la existencia de unas negociaciones encaminadas hacia una rápida transmisión de parte de la empresa mediante un prepack concursal, una figura amparada en una directiva europea que permite desgajar partes de una firma en problemas para evitar el deterioro de sus activos y propiciar que retome la actividad. Cuando se elija al vencedor, y si se opta por el prepack, Kroll lo notificará al juzgado, en paralelo a la declaración de concurso-liquidación de Hijos de J. Barreras. La Autoridad Portuaria de Vigo deberá validar la operación o cualquier cambio accionarial, toda vez están vinculados al usufructo de suelo portuario.