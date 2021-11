El “Evrima” larga amarras sin destino

El pago anticipado del tax lease y la subvención del Gobierno a los tipos de interés –articulada en base al Real Decreto 874/2017­– permitieron a los dueños de Hijos de J. Barreras saldar por completo sus deudas con la banca e iniciar el pago de las facturas de proveedores. En suma, más de 60 millones de euros validados desde Madrid con los que la construcción del crucero de ultralujo Evrima –el contrato número 1705 del astillero– no ha sido una pesadilla completa para financiadores y auxiliares. Su historia en España se termina pronto: en las instalaciones de Astander (Grupo Astican) desde el 20 de marzo, las auxiliares que trabajan a bordo se les ha ordenado abandonar sus tareas el 15 de diciembre. Cinco días después el minicrucero de lujo dirá adiós a Cantabria, “sin destino conocido”, según pudo saber este periódico en distintas fuentes conocedoras del proyecto.

El tax lease se abonó porque a la armadora Cruise Yacht OpCo (The Ritz-Carlton Yacht Collection) se le permitió una entrega anticipada del barco; no es un proceder habitual, existió un acuerdo tácito por el que el buque pasó de ser propiedad del astillero a la compañía dirigida por Douglas Prothero, antes de tiempo, con el objetivo de refinanciar Barreras y evitar su quiebra. La subvención del RD 874, por su parte, se abonó con el compromiso, suscrito con la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), de que Prothero no ordenara llevarse el barco de España a mediados de año, como confirmaron a FARO fuentes del Ministerio de Industria. No a cambio de rematar su construcción en suelo nacional, sino de finalizar únicamente en éste los sistemas de propulsión. Así que ahora Ritz-Carlton ya no tendrá obligación de permanecer con el Evrima en un astillero español, a pesar de haber saldado deudas con fondos aprobados o abonados por el Estado (el pago de este subsidio fue aprobado por el Consejo de Ministros).

Y es lo que hará antes de que remate el año, con fecha ya confirmada a proveedoras del barco. Así consta también en la planificación de Puerto de Santander. El crucero está consignado por Marmedsa Noatum Maritime (Marítima del Mediterráneo SAU), y tiene la salida prevista para el 20 de diciembre a las 7 horas de la mañana. En las primeras pruebas de navegación, ya con el Evrima pintado, el equipo de Cruise Yacht no fue capaz de poner en marcha los motores, de modo que el requisito del Cesce en cuanto a la propulsión no se ha cumplido todavía. Es la tarea pendiente a ejecutar en el próximo mes y medio, además de otras por acometer de electricidad o aire acondicionado. Se irá el crucero premium, igualmente, sin terminar; ninguno de los 149 camarotes para los huéspedes han empezado a montarse. Auxiliares como Trident o Team Electric, contratadas directamente por Cruise Yacht, deberán reincorporarse al proyecto en ese nuevo destino desconocido. Desde el traslado del Evrima a Santander, donde en teoría solo iba a permanecer un mes, las proveedoras gallegas han sido reemplazadas por otras de Cantabria o extranjeras.